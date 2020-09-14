Осечка Луческу, отдых Шахтера, стадион Колоса, лидерство Ворсклы

УПЛ вернулась после длительной паузы, связанной с матчами сборных. Вернулась резонансным событием: на два поединка – в Ковалевке и Ужгороде – были допущены болельщики. И в этом туре не были сыграны все матчи. Как и в первый игровой день, один поединок не состоялся из-за вспышки коронавируса во львовской команде. На этот раз в «Рухе». Игра «Рух» - «Шахтер» состоится позже. Еще тур примечателен первой осечкой Мирчи Луческу во главе «Динамо», вторым подряд поражением «Зари» и неожиданным единоличным лидерством «Ворсклы».

Матч тура

В Киеве на «Олимпийском» встретились вице-чемпион страны «Динамо» и четвертая по итогам прошлого сезона «Десна». Соперники удачно начали новый чемпионат – с уверенных побед, при этом продемонстрировав содержательную игру. Именно игру как таковую ожидали увидеть в этом поединке многие специалисты и телезрители. Но осмысленных действий и креатива в поединке оказалось не так уж и много. В первом тайме два неплохих момента создали гости, но в обоих случаях Будковский их запорол. Киевляне ответили своими моментами, но тоже не реализованными. Во второй половине встречи подопечные Луческу были истинными хозяевами ситуации на поле, но переиграть гостей, сбившихся на массированную оборону, им так и не удалось. Не хватило в первую очередь креатива в действиях. Да и лидера на поле в составе «бело-синих» не оказалось. В итоге сухие нули – первая осечка Луческу во главе «Динамо».

Эксперименты тура

Кадровые проблемы – одна из главных бед нынешнего «Динамо». Из-за массового травмопада наставник киевской команды Луческу не только не может выставить оптимальный состав, но и вынужденно использует игроков на непривычных позициях. Не обошлось без экспериментов и в игре против «Десны». В центре обороны сыграли фланговые защитники – Кендзера и Миколенко. После травмы Тымчика поляк перешел на правый фланг, а в пару к Миколенко Луческу выпустил молодого Забарного. Когда же во втором тайме вместо Караваева, игравшего на левом фланге защиты, на поле вышел Вербич, функции левофлангового оборонца начал исполнять полузащитник Де Пена.

Травма тура

Очередная кадровая потеря «Динамо» - травма Тымчика. Во второй половине первого тайма матча с «Десной» правый защитник киевлян в визуально безобидной ситуации оступился и попросил медпомощь. Получив ее, он вернулся на поле. Но лишь на несколько мгновений: на 36-й минуте Александр был заменен на Забарного. Предварительный диагноз Тымчика: повреждение приводящей мышцы бедра. Пока что о сроках восстановления защитника официальных комментариев нет.

Штанги тура

В первом тайме игры «Динамо» - «Десна» мяч как минимум четыре раза мог залететь в сетку ворот, но во всех этих случаях голкиперов выручал каркас ворот. Сначала в штангу угодил мяч после удара форварда «сиверян» Будковского. «Динамо» ответило аналогично тройной любезностью. Сначала рикошет от защитника «Десны» парировала штанга, затем та же участь постигла удар головой Кендзеры. Ну, а самый зрелищный эпизод – удар слета Де Пены после подачи от углового флажка: мяч после пушечного удара угодил в крестовину.

Перенос тура

Второй тур подряд играется в «усеченном» варианте. В стартовом туре из-за вспышки эпидемии коронавируса во «Львове» был перенесен матч львовян с «Минаем». Во втором туре из-за аналогичных проблем перенесен поединок с участием еще одной львовской команды – «Руха». Матч «Рух» - «Шахтер» состоится 23 сентября.

Стадион тура

14 месяцев непрерывных работ, более чем 160 миллионов гривен – и у «Колоса» есть новый стадион, рассчитанный на пять тысяч зрителей. Во втором туре состоялся официальный дебют стадиона на уровне УПЛ: арену «проинспектировали» футболисты «Колоса» и «Львова». Дебют для хозяев получился более чем убедительный: команда Костышина одержала уверенную победу 4:0.

Сейв тура

Голкипер «Колоса» Волынец большую часть матча против «Львова» откровенно скучал. Гости начали беспокоить вратаря ковалевской команды лишь в средине второй половины встречи, когда игру уже было фактически сделано. Тем не менее, Волынцу удалось оставить и свой яркий штрих в этом поединке. На первой компенсированной минуте ко второму тайму львовяне получили шикарную возможность размочить счет. После передачи с левого фланга атаки Борзенко беспрепятственно бил по воротам метров с семи, но Волынец каким-то чудом смог парировать этот удар в упор.

Болельщики тура

Долгожданное событие: впервые с марта прошлого года на матчах УПЛ появились болельщики. Да, зрители были допущенные на игры еврокубкового плей-офф, но чтобы в «регулярном» чемпионате страны – такого доселе не было после карантинной паузы. «Колос» и «Минай» обратились с письменным ходатайством к УПЛ: просили допустить зрителей на трибуны. Дирекция УПЛ пошла навстречу, и поединки «Колос» - «Львов» и «Минай» - «Александрия» состоялись со зрителями (допущено было лишь определенное количество болельщиков, с соблюдением медицинского протокола МОЗ и УАФ).

Сенсация тура

«Днепр-1» накануне старта сезона неплохо укрепился. Днепряне публично декларируют борьбу за еврокубки. Но на деле пока получается не очень. В первом туре команда Михайленко не сумела обыграть новичка УПЛ – «Ингулец». Неожиданно днепряне споткнулись и во втором туре, проиграв «Олимпику». В первом тайме ничто не предвещало подобного фиаско, однако на 45+1 минуте красную карточку получил Когут, после чего «Днепр-1» так и не смог прийти в себя. Гости без особых проблем разыграли «лишнего» игрока. Если бы они были точнее, то увезли бы с Днепра и крупную победу.

Герой тура

Во всех трех взятиях ворот «Днепра-1» поучаствовал форвард «Олимпика» Шахаб. Сначала иранец точным ударом со средней дистанции заставил капитулировать Сарнавского за минуту до конца первого тайма. В дебюте второй половины встречи Захеди красиво пропустил мяч под удар Тейшейре, и тот не промазал. А на 76 минуте Шахаб совершил блестящий индивидуальный рейд, пройдя трех защитников – его остановили лишь недозволенным приемом в штрафной площади. Пенальти четко исполнил Политыло.

Дебют тура

Во втором туре наконец-то состоялся долгожданный дебют в УПЛ новичка элитного дивизиона - «Миная». Из-за вспышки коронавируса во «Львове» игру первого тура с командой Цецадзе закарпатцы пропустили. Поэтому дебютировали лишь во второй игровой день – матчем с «Александрией». Игра против крепкой команды Шарана для хозяев сложилась непросто. Матч получился небогатым на опасные моменты, да и незрелищным, чего уж там. Главная острота возникала после стандартных ситуаций. Хозяевам удалось открыть счет под занавес первого тайма усилиями опытнейшего Шиндера. Далее поединок проходил при территориальной и игровой инициативе гостей, но хотя бы сравнять счет им не удалось. Итог – историческая первая победа «Миная» под сводами УПЛ.

Возвращение тура

Матч «Зари» и «Мариуполя» получился очень живым и конкурентным. Соперники создали много опасных моментов, очень быстро переходили центр поля. Единственный гол в игре в середине второго тайма забил полузащитник гостей Топалов, «замкнувший» ближнюю штангу. Но не менее резонансное событие состоялось на 70 минуте встречи, когда на поле в составе «Зари» вышел опытнейший Александр Гладкий, вернувшийся в чемпионат Украины после зарубежного рандеву. Бывший форвард «Шахтера», «Металлиста», «Динамо» (и других наших клубов), а теперь еще и «Зари», имел шанс сравнять счет, но из выгодной ситуации не попал в цель. «Заря» в итоге проиграла, уже второй матч подряд, и опустилась на предпоследнее место.

Лидер тура

И во втором матче подряд «Ворскле» выпала участь экзаменовать новичков. В первом туре «Рух» экзамен провалил: поражение львовян 2:5. На второй игровой день команде Максимова противостоял «Ингулец». В этот раз легкой прогулки для ворсклян не получилось. Хозяева забили в середине первого тайма усилиями Степанюка, однако петровцы рук не опустили и как минимум на ответный гол наиграли. Но подвела реализация. А потом и удача отвернулась: в средине второй половины встречи мяч в штрафной площади гостей угодил в руку защитника «Ингульца», и судья Можаровский назначил очевидный пенальти. Удар Кане с «точки» был безупречным. А потом «Ингулец» вообще остался в меньшинстве: за второе (весьма спорное, кстати) предупреждение был удален Козык. После этого стало очевидно, что гости не отыграются, а хозяева добудут победу. Победу, которая вывела «Ворсклу» в единоличные лидеры УПЛ.