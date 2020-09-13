Гент не собирается отпускать Яремчука

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук подал в клуб запрос на трансфер.
Но, как сообщает бельгийская пресса, руководство не отпустит 24-летнего украинца в другой клуб.
Напомним, что Яремчук не сыграл в матче против «Эйпена» (1:2).
Руководство «Гента» не хочет продавать Яремчука, поскольку ранее клуб продал одного из лидеров команды Джонатана Дэвида в «Лилль».
В этом сезоне Яремчук сыграл 4 матча за клуб и отдал одну голевую передачу.
Ранее у Яремчука возник конфликт с главным тренером «Гента» Ласло Белени. Позже наставник сообщил, что конфликт исчерпан.
Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. Сейчас трансферная стоимость 24-летнего украинского форварда оценивается в 9,5 миллиона евро.
Источник — Het Laatste Nieuws
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А Гент это уже значит ЕС. И те самые профессиональные менеджеры, которым в любом случае виднее, потому что они менеджеры из ЕС. Поэтому сиди и не вякай.
А Гент это уже значит ЕС. И те самые профессиональные менеджеры, которым в любом случае виднее, потому что они менеджеры из ЕС. Поэтому сиди и не вякай.
Длинный язык = проблемы с игровой практикой = сидение на банке с потерей квалификации и трансферной стоимости = аренда/продажа на понижение или в конце вэлкам в Украину...
Играть надо, рвать на тренировках, а не трепаться о тренерах и проблемах в клубе...
Пример с Малиновского брать надо
Длинный язык = проблемы с игровой практикой = сидение на банке с потерей квалификации и трансферной стоимости = аренда/продажа на понижение или в конце вэлкам в Украину...
Играть надо, рвать на тренировках, а не трепаться о тренерах и проблемах в клубе...
Пример с Малиновского брать надо
А Гент это уже значит ЕС. И те самые профессиональные менеджеры, которым в любом случае виднее, потому что они менеджеры из ЕС. Поэтому сиди и не вякай.
А Гент это уже значит ЕС. И те самые профессиональные менеджеры, которым в любом случае виднее, потому что они менеджеры из ЕС. Поэтому сиди и не вякай.
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