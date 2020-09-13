Гент не собирается отпускать Яремчука

Бельгийский клуб рассчитывает на украинского нападающего

  • 13.09.2020 17:39
  • 2486 просмотров
  • 3 комментария
Гент не собирается отпускать Яремчука
© ФК Гент. Роман Яремчук

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук подал в клуб запрос на трансфер.

Но, как сообщает бельгийская пресса, руководство не отпустит 24-летнего украинца в другой клуб.

Напомним, что Яремчук не сыграл в матче против «Эйпена» (1:2).

Руководство «Гента» не хочет продавать Яремчука, поскольку ранее клуб продал одного из лидеров команды Джонатана Дэвида в «Лилль».

В этом сезоне Яремчук сыграл 4 матча за клуб и отдал одну голевую передачу.

Ранее у Яремчука возник конфликт с главным тренером «Гента» Ласло Белени. Позже наставник сообщил, что конфликт исчерпан.

Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. Сейчас трансферная стоимость 24-летнего украинского форварда оценивается в 9,5 миллиона евро.

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Источник — Het Laatste Nieuws

(16 голосов)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 18:50
    0
    MaxUa, 13.09.2020 18:45
    Прекрасное. Если бы футболист Динамо заявил, что хочет уйти, а его не пускают, здесь бы уже вопили о том, что совковые физруки гробят молодой талант, вместо того, чтобы передать его профессиональным менеджерам из ЕС, которые только и смогут сделать из него футболиста.
    А Гент это уже значит ЕС. И те самые профессиональные менеджеры, которым в любом случае виднее, потому что они менеджеры из ЕС. Поэтому сиди и не вякай.
    ты к кому обращался?)
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 13.09.2020 18:45
    0
    Прекрасное. Если бы футболист Динамо заявил, что хочет уйти, а его не пускают, здесь бы уже вопили о том, что совковые физруки гробят молодой талант, вместо того, чтобы передать его профессиональным менеджерам из ЕС, которые только и смогут сделать из него футболиста.
    А Гент это уже значит ЕС. И те самые профессиональные менеджеры, которым в любом случае виднее, потому что они менеджеры из ЕС. Поэтому сиди и не вякай.
    Ссылка
    Александр Яго
      Александр Яго, 13.09.2020 18:07
    +2
    В итоге, грозит или повторяется старая история о главном, в которую наши футболисты постоянно влезают. Как ёжики на кактусы...
    Длинный язык = проблемы с игровой практикой = сидение на банке с потерей квалификации и трансферной стоимости = аренда/продажа на понижение или в конце вэлкам в Украину...
    Играть надо, рвать на тренировках, а не трепаться о тренерах и проблемах в клубе...
    Пример с Малиновского брать надо
    Ссылка
    Александр Яго
      Александр Яго, 13.09.2020 18:07
    +2
    В итоге, грозит или повторяется старая история о главном, в которую наши футболисты постоянно влезают. Как ёжики на кактусы...
    Длинный язык = проблемы с игровой практикой = сидение на банке с потерей квалификации и трансферной стоимости = аренда/продажа на понижение или в конце вэлкам в Украину...
    Играть надо, рвать на тренировках, а не трепаться о тренерах и проблемах в клубе...
    Пример с Малиновского брать надо
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 18:50
    0
    MaxUa, 13.09.2020 18:45
    Прекрасное. Если бы футболист Динамо заявил, что хочет уйти, а его не пускают, здесь бы уже вопили о том, что совковые физруки гробят молодой талант, вместо того, чтобы передать его профессиональным менеджерам из ЕС, которые только и смогут сделать из него футболиста.
    А Гент это уже значит ЕС. И те самые профессиональные менеджеры, которым в любом случае виднее, потому что они менеджеры из ЕС. Поэтому сиди и не вякай.
    ты к кому обращался?)
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 13.09.2020 18:45
    0
    Прекрасное. Если бы футболист Динамо заявил, что хочет уйти, а его не пускают, здесь бы уже вопили о том, что совковые физруки гробят молодой талант, вместо того, чтобы передать его профессиональным менеджерам из ЕС, которые только и смогут сделать из него футболиста.
    А Гент это уже значит ЕС. И те самые профессиональные менеджеры, которым в любом случае виднее, потому что они менеджеры из ЕС. Поэтому сиди и не вякай.
    Ссылка
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