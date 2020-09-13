Гент не собирается отпускать Яремчука

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук подал в клуб запрос на трансфер.

Но, как сообщает бельгийская пресса, руководство не отпустит 24-летнего украинца в другой клуб.

Напомним, что Яремчук не сыграл в матче против «Эйпена» (1:2).

Руководство «Гента» не хочет продавать Яремчука, поскольку ранее клуб продал одного из лидеров команды Джонатана Дэвида в «Лилль».

В этом сезоне Яремчук сыграл 4 матча за клуб и отдал одну голевую передачу.

Ранее у Яремчука возник конфликт с главным тренером «Гента» Ласло Белени. Позже наставник сообщил, что конфликт исчерпан.

Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. Сейчас трансферная стоимость 24-летнего украинского форварда оценивается в 9,5 миллиона евро.