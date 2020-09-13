Бушар впервые за четыре года сыграет в финале турнира WTA

Предыдущий раз в матче за титул она уступила Элине Свитолиной

  • 13.09.2020 08:40
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Бушар впервые за четыре года сыграет в финале турнира WTA
© WTA. Эжени Бушар

Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла в финал грунтового турнира международной серии в Стамбуле.
 
На турецких кортах 26-летняя теннисистка, которая на данный момент находится в третьей сотне мировой классификации, уже обыграла трех теннисисток из первой сотни, в том числе и 34-й номер рейтинга WTA Светлану Кузнецову из России.
 
В финале Бушар сразится против румынки Патриции Марии Тиг (№88 WTA). 
 
Отметим, что предыдущий раз Эжени играла в финале турниров WTA еще в 2016 году, когда в Куала-Лумпуре уступила Элине Свитолиной.

Всего на счету канадки шесть финалов, в том числе и на Уимблдоне-2014, но всего один выигранный титул (Нюрнберг-2014).

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Источник — Sport.ua

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