Бушар впервые за четыре года сыграет в финале турнира WTA

Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла в финал грунтового турнира международной серии в Стамбуле.



На турецких кортах 26-летняя теннисистка, которая на данный момент находится в третьей сотне мировой классификации, уже обыграла трех теннисисток из первой сотни, в том числе и 34-й номер рейтинга WTA Светлану Кузнецову из России.



В финале Бушар сразится против румынки Патриции Марии Тиг (№88 WTA).



Отметим, что предыдущий раз Эжени играла в финале турниров WTA еще в 2016 году, когда в Куала-Лумпуре уступила Элине Свитолиной.

Всего на счету канадки шесть финалов, в том числе и на Уимблдоне-2014, но всего один выигранный титул (Нюрнберг-2014).