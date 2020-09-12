Агент: «Договоренности с Зарей по Виллиану то выполняются, то нарушаются»

Один из основателей компании «ALIK Football Management» Алексей Люндовский прокомментировал для Sport.ua ситуацию, возникшую вокруг долга «Крузейро» по форварду Виллиану Гомесу, из-за которой бразильский клуб был наказан ФИФА по запросу луганской «Зари» и лишен возможности регистрировать новых футболистов.

«Когда в 2014 году из-за финансовых проблем из «Металлиста» уходили игроки, ко мне и моим партнерам обратились бразильские агенты Виллиана Гомеса, по вопросу дальнейшего трудоустройства и возможного трансфера этого игрока в Европу. Мы трудоустроили игрока в «Зарю», и искали возможность трансфера в европейский клуб, но футболист захотел продолжить карьеру на родине. Мы нашли ему вариант в Бразилии и осуществили трансфер Виллиана из «Зари» в «Крузейро» на условиях, одобренных «Зарей» в лице генерального директора Сергея Рафаилова и президента клуба Евгения Геллера».

«В определенный момент «Крузейро» перестал выполнять свои обязательства по трансферу. Нам (а не «Заре», потому как луганчане выполняли только формальности, подписывая доверенности и отправляя письма) пришлось обращаться в ФИФА и судиться с «Крузейро». Мы привлекли известную бразильскую юридическую компанию «Bichara e Motta», и понесли все расходы по судам, выиграв все дела в ФИФА и Спортивном арбитражном суде Лозанны».

«Заря», получив большую часть денег по трансферу за игрока, который не сыграл за луганский клуб ни минуты, остаток, согласно существующих договоренностей, переуступила нашей компании «ALIK Football Management» для расчетов с бразильскими юристами и агентами».

«После увольнения из «Зари» генерального директора Сергея Рафаилова, договоренности то выполняются, то нарушаются. Апогеем же стало сначала подписание трехсторонних договоренностей по долгу, а потом отказ со стороны «Зари».

«Как будет развиваться ситуация дальше? Насколько я знаю, «Крузейро» будет обращаться в Спортивный арбитражный суд Лозанны по данному вопросу, и мы готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию по данному делу, так как есть документы, есть переписка с «Зарей», в конце концов, есть живые люди, которые могут все подтвердить», - рассказал Люндовский.

Напомним, генеральный директор «Зари» Станислав Оганов в комментарии для Sport.ua заявил, что информация об уведомлении луганчанами «Крузейро» через официальную электронную почту, о переуступке прав на Виллиана Гомеса компании «ALIK Football Management» не соответствует действительности.

Более подробно о хитросплетениях ситуации вокруг Виллиана Гомеса, «Крузейро», «Зари» и «ALIK Football Management» читайте в нашем специальном материале: «Деньги за Виллиана привели к войне «Зари» и «Крузейро». Что вообще происходит?»