«Пусть читают документы» - гендиректор Зари о спорах с Крузейро по Виллиану

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг долгов перед луганским клубом со стороны «Крузейро» за бразильского нападающего Виллиана Гомеса.

- Мой комментарий по этой ситуации простой. Пусть «Крузейро» читает документы, подписанные между нами, там все написано.

- Правда ли, что, как утверждает «Крузейро», с официальной почты «Зари», присутствующей в FIFA Transfer Matching System, направлялись письма в адрес бразильского клуба с уведомлением о переуступке долга на Виллиана Гомеса компании Alik Football Management?

- Нет, это неправда.

Какую именно сумму «Крузейро» остается должен «Заре» Станислав Оганов не уточнил, но, по данным официального сайта бразильского клуба, речь идет о 1159786,31 евро.

Напомним, контракт Виллиана Гомеса с 2012 по 2014 годы принадлежал «Металлисту», но впоследствии харьковский клуб утратил профессиональный статус, отпустил игрока в Бразилию, а экономические права по нему переуступил «Заре», о чем широкой общественности стало известно только в 2017 году, когда бразильская пресса сообщила о претензиях ФИФА и луганчан к «Крузейро» в данном вопросе.

В настоящий момент Виллиану Гомесу 33 года, и он является игроком «Палмейраса».