Главные интриги финалов US Open-2020: кто же покорит Нью-Йорк?

На кортах Теннисного центра имени Билли Джин Кинг – время решающих противостояний. В одиночном разряде остается провести два финала – женщины определят чемпионку поздно вечером по киевскому времени в субботу, а мужчины выявят сильнейшего уже в воскресенье.

US Open-2020 навсегда войдет в историю необычным форматом проведения. Организаторы столь крупного теннисного мероприятия показали, что его возможно принять и в тяжелых условиях пандемии коронавируса. В чисто спортивном смысле 140-й розыгрыш Открытого чемпионата США также не оставил равнодушными болельщиков, которые на этот раз могли поболеть за своих кумиров только перед экранами телевизоров и компьютеров. Однако это никоим образом не повлияло на тот накал борьбы, который мы увидели на нью-йоркских кортах. Как прогнозируют аналитики Parimatch, финальные противостояния также подарят максимальную порцию интриги.

Женские страсти: продолжит ли Азаренко удивлять?

Несмотря на всю непредсказуемость в женской сетке, в финале US Open сойдутся теннисистки из числа главных звезд.

Еще перед началом соревнований было понятно, что первые две сеяные Каролина Плишкова и София Кенин вряд ли покажут серьезный результат на нью-йоркском «мэйджоре», исходя из своей текущей формы. В то же время, Виктория Азаренко после своего уверенного выступления на перенесенном из Цинциннати на корты центра имени Билли Джин Кинг турнире Premier 5, где она взяла титул, всерьез показала, что после длинной паузы она находится в превосходных кондициях и вновь способна заявить о себе в полный голос.

На своем пути к финалу белоруска проиграла всего два сета (в четвертом круге чешке Каролине Муховой и в полуфинале американке Серене Уильямс). При этом важно отметить, что в матчах, когда Азаренко не являлась главной претенденткой на победу (против соотечественницы Арины Соболенко и бельгийки Элиз Мертенс), она показала потрясающий уровень хладнокровия и одержала уверенные победы в двух партиях.

На данный момент Азаренко выглядит на корте расслабленной и поистине получает удовольствие от игры. После рождения сына Виктория преодолела все личные проблемы и сейчас сконцентрирована только на теннисе, что сразу же отобразилось на уровне ее выступлений и результатах. Изначально она была одной из теневых лидеров US Open, но по ходу розыгрыша не только сполна подтвердила этот статус, а и показала, что ей вполне по силам вернуться на былые вершины.

Соперницей Азаренко по финалу будет девятая ракетка мира и чемпионка US Open-2018 Наоми Осака. По иронии судьбы, именно эти теннисистки должны были разыграть титул две недели назад на Premier 5 в Нью-Йорке, но тогда японка не вышла на решающий матч, сославшись на травму.

Осака не менее уверенно прошла турнирную дистанцию, столкнувшись с проблемами только в матчах против украинки Марты Костюк в третьем круге и против американки Дженнифер Брэйди в полуфинале. Японка традиционно для себя сокрушает соперниц мощной игрой и не отвлекается на проблемы, не связанные с теннисом, чего опасались ее болельщики.

Аналитики Parimatch считают именно Осаку явной претенденткой на победу в предстоящем финале против Азаренко, предлагая на ее победу коэффициент 1,57. Для белоруски этот матч должен стать самым сложным на турнире, на ее успех дают 2,46. Также ожидается, что финальное противостояние будет скоротечным и не затянется на три сета, такой исход оценивается коэффициентом 1,58. На то, что судьба матча будет определяться в решающей партии, предлагается более высокий коэффициент 2,28.

Кроме солидного текущего статуса и опыта победы на нью-йоркских кортах в пользу Осаки также говорит и статистика очных встреч. Азаренко обыграла японку только раз – в дебютной встрече теннисисток в 2016 году на Australian Open. Следующие две встречи, проходившие на грунте, уже остались за Наоми.

Мужской финал: первый титул для молодого поколения

Впервые за шесть лет в финале турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде не сыграет никто из представителей той самой «топ-четверки»: Роджер Федерер и Рафаэль Надаль вовсе не приехали в Нью-Йорк, Энди Маррей рано сошел с дистанции, а Новак Джокович, являвшийся главной звездой турнира, покинул его при очень скандальных обстоятельствах.

Интересно, что тогда, в сентябре 2014-го, Марин Чилич и Кеи Нишикори сошлись также в финале именно US Open. Теперь же на стадионе Артура Эша будут определять сильнейшего представители молодого поколения теннисной элиты – Доминик Тим и Александр Зверев.

Перед стартом турнира австриец считался главным претендентом на победу после Джоковича и сполна оправдал возложенные на него ожидания, катком пройдясь по турнирной сетке, проиграв только один сет Марину Чиличу. Особенно впечатляющей получилась победа Тима в полуфинальном матче над прошлогодним финалистом Даниилом Медведевым, для достижения которой второй сеяный проявил по-настоящему волевые и чемпионские качества, в решающий момент отыгрывая брейк-поинты и сетболы.

Путь Зверева к решающему матчу получился гораздо более сложным и тернистым. И если в матчах против Адриана Маннарино и Борны Чорича немец уступал в первой партии и только затем включался в игру, переворачивая ход поединка, то в полуфинале против Пабло Карреньо-Бусты с Александром уже многие успели и распрощаться. Зверев много ошибался и уступал по ходу встречи 0:2 по сетам, но затем проявил те качества, которые и присущи настоящим чемпионам. И, кстати, опять подтвердил, что очень любит играть пятисетовые матчи – в финале также может пригодиться.

Аналитики Parimatch считают однозначным лидером решающего противостояния Тима – его победа оценивается коэффициентом 1,25. Кроме того, ожидается, что после напряженного полуфинала Зверева австриец одолеет уставшего соперника довольно быстро и легко: либо же в трех сетах (2,60) или максимум в четырех (1,55).

В то же время, веры в успех Зверева немного. Аналитики Parimatch предлагают солидный коэффициент на его победу – 3,85, и даже вероятность того, что немец выиграет хотя бы один сет, достаточно невысока, исходя из коэффициента на такой исход (1,47).

В пользу Тима говорит и статистика очных матчей против Зверева: австриец выиграл семь противостояний из девяти. Более того, одна из двух побед Зверева была одержана им на традиционно удобном для него грунте турнира в Мадриде, а единственный успех на харде датируется еще октябрем 2016-го года, когда немец победил в зале на соревнованиях в Пекине.

О чем можно говорить однозначно уже сейчас, так это о том, что мы получим не только нового чемпиона US Open, но и также увидим дебютную победу в карьере кого-то из этих финалистов на турнире «Большого шлема».