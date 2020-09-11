ВИДЕО. Как Осака и Азаренко выходили в финал US Open

В Нью-Йорке состоялись матчи 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису у женщин.

В первой встрече японка Наоми Осака в трех сетах обыграла Дженнифер Брэди из США. Во второй – Виктория Азаренко из Беларуси также в трех партиях оказалась сильнее еще одной американки Серены Уильямс.

Напомним, что две недели назад девушки должны были встретиться в финале турнира в Нью-Йорке, перенесенном из Цинциннати, но Осака снялась из-за травмы.

US Open. 1/2 финала

[28] Дженнифер Брэди – [4] Наоми Осака – 6:7(1), 6:3, 3:6

[3] Серена Уильямс – Виктория Азаренко – 6:1, 3:6, 3:6