Нью-Йорк. Осака снялась с финала, Азаренко выиграла турнир

У японки травма подколенного сухожилия

  • 29.08.2020 18:16
  • 924 просмотра
  • 5 комментариев
Нью-Йорк. Осака снялась с финала, Азаренко выиграла турнир
© WTA. Наоми Осака

Сегодня должен был состояться финал хардового турнира WTA категории «Премьер» в Нью-Йорке (перенесен из Цинциннати). В решающем поединке должны были встретиться Наоми Осака и Виктория Азаренко.

Однако Осака снялась с финала. Причиной стала травма подколенного сухожилия. Азаренко стала победительницей турнира.

Напомним, уже в понедельник, 31 августа, стартует US Open.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.08.2020 18:53
    +1
    ternow, 29.08.2020 18:52
    Плюс Донну Векич
    Да-да, ещё и Гарсию, но я посчитала, что они не так грозно звучат, как Жабер и Конта
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 29.08.2020 18:52
    +1
    Kanarejka, 29.08.2020 18:50
    Выбила Конту, Жабер... По моему, заслужила!
    Плюс Донну Векич
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 29.08.2020 18:51
    +2
    В складний для країни час,Азаренка перемогла у всесвітньому турнірі.Вітання білорусам!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.08.2020 18:50
    0
    ternow, 29.08.2020 18:33
    Повезло Вике на этом турнире, но тем не менее, еще один титул " Премьера" в кармане)))
    Выбила Конту, Жабер... По моему, заслужила!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 29.08.2020 18:33
    0
    Повезло Вике на этом турнире, но тем не менее, еще один титул " Премьера" в кармане)))
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 29.08.2020 18:51
    +2
    В складний для країни час,Азаренка перемогла у всесвітньому турнірі.Вітання білорусам!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.08.2020 18:53
    +1
    ternow, 29.08.2020 18:52
    Плюс Донну Векич
    Да-да, ещё и Гарсию, но я посчитала, что они не так грозно звучат, как Жабер и Конта
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 29.08.2020 18:52
    +1
    Kanarejka, 29.08.2020 18:50
    Выбила Конту, Жабер... По моему, заслужила!
    Плюс Донну Векич
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.08.2020 18:50
    0
    ternow, 29.08.2020 18:33
    Повезло Вике на этом турнире, но тем не менее, еще один титул " Премьера" в кармане)))
    Выбила Конту, Жабер... По моему, заслужила!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 29.08.2020 18:33
    0
    Повезло Вике на этом турнире, но тем не менее, еще один титул " Премьера" в кармане)))
    Ссылка
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