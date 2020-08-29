Нью-Йорк. Осака снялась с финала, Азаренко выиграла турнир

Сегодня должен был состояться финал хардового турнира WTA категории «Премьер» в Нью-Йорке (перенесен из Цинциннати). В решающем поединке должны были встретиться Наоми Осака и Виктория Азаренко.
Однако Осака снялась с финала. Причиной стала травма подколенного сухожилия. Азаренко стала победительницей турнира.
Напомним, уже в понедельник, 31 августа, стартует US Open.
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Источник — Sport.ua
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