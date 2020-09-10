Остап МАРКЕВИЧ: «Мы должны играть и не останавливать чемпионат»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поддержал инициативу президента львовского «Руха» Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах Премьер-лиги.
«Моя позиция - играть! Играть и не останавливать (чемпионат - прим.), поскольку мы должны играть, скажем так», - сказал Маркевич.
Напомним, недавно стали известны результаты тестов игроков «Зари» перед матчем с «Мариуполем».
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Источник — Футбол 1/2/3
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