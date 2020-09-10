Остап МАРКЕВИЧ: «Мы должны играть и не останавливать чемпионат»

Наставник «Мариуполя» высказался против переноса матчей

  • 10.09.2020 17:53
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Остап МАРКЕВИЧ: «Мы должны играть и не останавливать чемпионат»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поддержал инициативу президента львовского «Руха» Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах Премьер-лиги.

«Моя позиция - играть! Играть и не останавливать (чемпионат - прим.), поскольку мы должны играть, скажем так», - сказал Маркевич.

Напомним, недавно стали известны результаты тестов игроков «Зари» перед матчем с «Мариуполем».

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Источник — Футбол 1/2/3

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