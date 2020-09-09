Президент Руха: «Не нужно переносить матчи УПЛ. Так мы сезон не доиграем»

Матч 2-го тура УПЛ «Рух» - «Шахтер» был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе львовской команды, однако президент клуба Григорий Козловский считает, что впредь игры переносить не нужно.
По мнению функционера, стоит изолировать заболевших и играть теми, кто остался.
«Есть такое предложение. Нужно как-то принять решение УПЛ и не переносить игры. Есть резервные команды, поэтому нужно играть теми составами, которые есть. Потому что с этими переносами мы чемпионат не доиграем».
«Есть у нас команды, которым играть в еврокубках, есть сборная, есть графики. Нельзя постоянно переносить матчи. И мое предложение - не переносить матчи. А то так можно вечно играть сезон», - считает Козловский.
Ранее в этом сезоне уже перенесли матч 1-го тура «Львов» - «Минай».
Источник — Футбол 1/2/3
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Сошлись на том, чтобы перенести игру на 23-е, за что я благодарен "Шахтеру". Он отнесся с пониманием. Это пример того, как большие и богатые клубы должны себя вести, когда есть проблемы у не таких богатых клубов. Мы благодарны.
Мы одна большая семья, Сергей Анатольевич все правильно сказал. А в семье принято советоваться и принимать семейные решения.
Как же красиво, глубже может только Александр Денисов, думаю у нас родился новый фарм.
Сошлись на том, чтобы перенести игру на 23-е, за что я благодарен "Шахтеру". Он отнесся с пониманием. Это пример того, как большие и богатые клубы должны себя вести, когда есть проблемы у не таких богатых клубов. Мы благодарны.
Мы одна большая семья, Сергей Анатольевич все правильно сказал. А в семье принято советоваться и принимать семейные решения.
Как же красиво, глубже может только Александр Денисов, думаю у нас родился новый фарм.
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