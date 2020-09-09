Президент Руха: «Не нужно переносить матчи УПЛ. Так мы сезон не доиграем»

Матч 2-го тура УПЛ «Рух» - «Шахтер» был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе львовской команды, однако президент клуба Григорий Козловский считает, что впредь игры переносить не нужно.

По мнению функционера, стоит изолировать заболевших и играть теми, кто остался.

«Есть такое предложение. Нужно как-то принять решение УПЛ и не переносить игры. Есть резервные команды, поэтому нужно играть теми составами, которые есть. Потому что с этими переносами мы чемпионат не доиграем».

«Есть у нас команды, которым играть в еврокубках, есть сборная, есть графики. Нельзя постоянно переносить матчи. И мое предложение - не переносить матчи. А то так можно вечно играть сезон», - считает Козловский.

Ранее в этом сезоне уже перенесли матч 1-го тура «Львов» - «Минай».