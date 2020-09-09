Президент Руха: «Не нужно переносить матчи УПЛ. Так мы сезон не доиграем»

Григорий Козловский против того, чтобы переносить матчи из-за коронавируса

  • 09.09.2020 17:05
  • 932 просмотра
  • 3 комментария
Президент Руха: «Не нужно переносить матчи УПЛ. Так мы сезон не доиграем»
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Матч 2-го тура УПЛ «Рух» - «Шахтер» был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе львовской команды, однако президент клуба Григорий Козловский считает, что впредь игры переносить не нужно.

По мнению функционера, стоит изолировать заболевших и играть теми, кто остался.

«Есть такое предложение. Нужно как-то принять решение УПЛ и не переносить игры. Есть резервные команды, поэтому нужно играть теми составами, которые есть. Потому что с этими переносами мы чемпионат не доиграем».

«Есть у нас команды, которым играть в еврокубках, есть сборная, есть графики. Нельзя постоянно переносить матчи. И мое предложение - не переносить матчи. А то так можно вечно играть сезон», - считает Козловский.

Ранее в этом сезоне уже перенесли матч 1-го тура «Львов» - «Минай».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 17:19
    0
    - Я читал выступление Сергея Анатольевича Палкина, там написана правда. Мы действительно с ним созванивались и обсуждали эту ситуацию, советовались, как поступить, чтобы не пострадал и сам "Шахтер", ведь им представлять нашу страну в еврокубках. Поэтому мы искали оптимальный вариант.
    Сошлись на том, чтобы перенести игру на 23-е, за что я благодарен "Шахтеру". Он отнесся с пониманием. Это пример того, как большие и богатые клубы должны себя вести, когда есть проблемы у не таких богатых клубов. Мы благодарны.
    Мы одна большая семья, Сергей Анатольевич все правильно сказал. А в семье принято советоваться и принимать семейные решения.
    Как же красиво, глубже может только Александр Денисов, думаю у нас родился новый фарм.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 17:16
    -1
    Так выставляй бл сейчас на Шахтёр дубль и играйте.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 09.09.2020 17:14
    0
    якщо інкубаційний період 14 днів,то ті,що зараз здорові через тиждень можуть бути хворі.а протягом цього тижня ще з кимось зіграти і заразити...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 17:19
    0
    - Я читал выступление Сергея Анатольевича Палкина, там написана правда. Мы действительно с ним созванивались и обсуждали эту ситуацию, советовались, как поступить, чтобы не пострадал и сам "Шахтер", ведь им представлять нашу страну в еврокубках. Поэтому мы искали оптимальный вариант.
    Сошлись на том, чтобы перенести игру на 23-е, за что я благодарен "Шахтеру". Он отнесся с пониманием. Это пример того, как большие и богатые клубы должны себя вести, когда есть проблемы у не таких богатых клубов. Мы благодарны.
    Мы одна большая семья, Сергей Анатольевич все правильно сказал. А в семье принято советоваться и принимать семейные решения.
    Как же красиво, глубже может только Александр Денисов, думаю у нас родился новый фарм.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 09.09.2020 17:14
    0
    якщо інкубаційний період 14 днів,то ті,що зараз здорові через тиждень можуть бути хворі.а протягом цього тижня ще з кимось зіграти і заразити...
    Ссылка
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