Стали известны результаты тестов игроков Зари перед матчем с Мариуполем

Луганская «Заря» перед матчем второго тура УПЛ против «Мариуполя» прошла очередное ПЦР тестирование на коронавирус.
Тестирование было проведено как футболистам, тренерам и персоналу основного состава, так и Ю-21 и Ю-19. Результаты всех тестов отрицательные.
Таким образом, команды в плановом порядке готовятся к игре, которая состоится в воскресенье, 13 сентября.
Ранее «Заря» отдала 21-летнего вратаря в запорожский «Металлург».
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Источник — ФК Заря
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