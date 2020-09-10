Стали известны результаты тестов игроков Зари перед матчем с Мариуполем

Луганская «Заря» перед матчем второго тура УПЛ против «Мариуполя» прошла очередное ПЦР тестирование на коронавирус.



Тестирование было проведено как футболистам, тренерам и персоналу основного состава, так и Ю-21 и Ю-19. Результаты всех тестов отрицательные.



Таким образом, команды в плановом порядке готовятся к игре, которая состоится в воскресенье, 13 сентября.

Ранее «Заря» отдала 21-летнего вратаря в запорожский «Металлург».