Заря отдала 21-летнего вратаря в запорожский Металлург

Голкипер отправился в годичную аренду

  • 10.09.2020 11:59
  • 998 просмотров
  • 1 комментарий
Заря отдала 21-летнего вратаря в запорожский Металлург
© ФК Заря. Даниил Хмеловский

Голкипер луганской «Зари» Даниил Хмеловский отправился в аренду сроком на один год в запорожский ГФК «Металлург».
 
Отметим, что в прошлом сезоне 21-летний Хмеловский защищал цвета молодежной команды луганчан, всего провел 8 матчей, два из которых отстоял на ноль.
 
ГФК «Металлург» по итогам прошлого сезона вылетел во Вторую лигу, где уже победно начал борьбу в Группе B.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 12:40
    0
    сколько у них этих вратарей
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 12:40
    0
    сколько у них этих вратарей
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности