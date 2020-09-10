Заря отдала 21-летнего вратаря в запорожский Металлург

Голкипер луганской «Зари» Даниил Хмеловский отправился в аренду сроком на один год в запорожский ГФК «Металлург».
Отметим, что в прошлом сезоне 21-летний Хмеловский защищал цвета молодежной команды луганчан, всего провел 8 матчей, два из которых отстоял на ноль.
ГФК «Металлург» по итогам прошлого сезона вылетел во Вторую лигу, где уже победно начал борьбу в Группе B.
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Источник — ФК Заря
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