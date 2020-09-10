ГЕЦКО: «Игроки Колоса могут свернуть горы в поединке с любым соперником»

Специалист считает, что у команды Руслана Костышина есть шансы пройти греческий «Арис»

  • 10.09.2020 16:28
  • 268 просмотров
  • 1 комментарий
ГЕЦКО: «Игроки Колоса могут свернуть горы в поединке с любым соперником»
© ФК Колос

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал предстоящий матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Колос» сыграет с греческим «Арисом».

— Как думаете «Колос» сможет дать бой «Арису» в Лиге Европы?
— Я не думаю, что этот клуб по параметрам выше, чем «Колос». «Колос» на подъеме сейчас. Игроки «Колоса» поняли, что, когда они все вместе, когда они одно целое, тогда они команда. Звезд с неба они не хватают. Они выходят на поле, доказывают, что они команда, именно коллектив, что у них есть командный дух. И они могут свернуть горы в поединке с любым соперником.

Напомним, поединок между «Арисом» и «Колосом» состоится в Салониках 17 сентября. В случае прохода в 3-й раунд квалификации подопечные Руслана Костышина сыграют в гостях с хорватской «Риекой».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.09.2020 16:48
    0
    Колос очень симпатичная команда. Недостаток топ футболистов компенсируют организованностью азартом.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.09.2020 16:48
    0
    Колос очень симпатичная команда. Недостаток топ футболистов компенсируют организованностью азартом.
    Ссылка
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