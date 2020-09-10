ГЕЦКО: «Игроки Колоса могут свернуть горы в поединке с любым соперником»

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал предстоящий матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Колос» сыграет с греческим «Арисом».

— Как думаете «Колос» сможет дать бой «Арису» в Лиге Европы?

— Я не думаю, что этот клуб по параметрам выше, чем «Колос». «Колос» на подъеме сейчас. Игроки «Колоса» поняли, что, когда они все вместе, когда они одно целое, тогда они команда. Звезд с неба они не хватают. Они выходят на поле, доказывают, что они команда, именно коллектив, что у них есть командный дух. И они могут свернуть горы в поединке с любым соперником.

Напомним, поединок между «Арисом» и «Колосом» состоится в Салониках 17 сентября. В случае прохода в 3-й раунд квалификации подопечные Руслана Костышина сыграют в гостях с хорватской «Риекой».