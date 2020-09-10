Иван ГЕЦКО: «Выходя на матч с Испанией, мы знали, что проиграем»

Автор первого гола в истории сборной Украины в интервью Sport.ua оценил старт сборной Украины в Лиге наций, а также дал прогноз на игры украинских команд в еврокубках.

— Иван Михайлович, какие у вас эмоции от старта сборной Украины в Лиге Наций?

— В связи с коронавирусом чемпионат Украины только начался. Футболисты, которые играют в Европе, тоже еще не в своих лучших кондициях. Это касается и Зинченко, и Малиновского. Но при всем при этом они сыграли стабильно с Швейцарией. Нельзя сказать, что у Зинченко был стопроцентный момент, но мастерство его исполнения вызвало у нас у всех восторг. Получилось все очень красиво.

В матче со Швейцарией в первом тайме тотальное преимущество было на стороне соперника. У них было больше владение мячом. И это настораживало. Но мы пошли по старым правилам: игра забывается, а счет остается. И мы прекрасно понимали, что с Испанией будет совсем другой футбол и совсем другая игра.

Вы игроки высочайшего класса. Не зря вы играете в «Манчестер Сити», в «Аталанте». Доказывайте, показывайте, поднимайте свою планку

— Так чего не хватило в поединке с испанцами?

— Судя по высказываниям Малиновского, они не восстановились, даже не промассировали их. Но здесь должна идти речь о мотивации. У вас игра с самым сильным соперником! Доказывайте, показывайте, поднимайте свою планку. На самом деле вы все игроки высочайшего класса. Не зря вы играете в «Манчестер Сити», в «Аталанте». И это касается всех наших ведущих игроков, на которых делается ставка. Это и игроки «Шахтера», и игроки европейских клубов. Я бы не говорил, что выпал тот или другой футболист.

Были допущены грубейшие ошибки. По настрою было видно, что мы проиграем. Это было и в высказываниях Шевченко, и в высказываниях игроков. Мы уже тогда боялись. Мы, не выходя еще на поле, давали предпосылки, что нас обыграют. Вот это немножко где-то настораживает. Но с другой стороны, мы неплохо сыграли первую игру.

— Быстрый гол от Испании стал холодным душем для нашей команды?

— Он (Фати) уже ушел от тебя (Кривцова). Зачем ты ставил ногу? Зачем это делать? При чем ты игрок топ-клуба «Шахтера». Зачем? Он же тебя обошел. Сзади есть подстраховка, есть еще вратарь. А он берет просто на ровном месте начинает что-то выдумывать, отбрыкиваться. Я в шоке, честно. Для меня такое недопустимо.

— Непросто было наблюдать, как наша сборная уступает по всем статьям Испании?

— Мы в Одессе собираемся ветеранами в Музее футбола, к слову, которого даже в Европе нету. Мы туда приходим, как к себе домой, устраиваем там просмотры матчей. И на поединок Испания – Украина мы также встретились, чтобы вместе посмотреть игру. Так вот, на 15-й минуте второго тайма я встал и уехал домой. Я даже не стал досматривать. Я увидел команду, которая не намерена ни огрызаться, ни бодаться, ни упираться. Наши играли так: лишь бы не забили больше. Уже дома я снова включил матч и увидел четвертый пропущенный мяч. И убедился, что я правильно сделал, что уехал.

— О чем говорит такой разгром?

— Может, нам еще рано играть в этой группе. Все-таки там элита, топовые команды. При всем уважении, мы пока еще не тянем. Или же это случайность. Но игроки должны были брыкаться, упираться любыми способами. Должны были быть желтые, красные карточки.

Я вот как-то смотрел ретро-матч, когда «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:0. И что там тогда устроил лидер «Реала». Он устроил драку, перебил полкоманды, он такое вытворял. Человек переживал, не мог смириться с тем, что «Барса» на голову выше. Но там была борьба, драка, амбиции, накал страстей. А у нас проиграли 4:0, смеемся, фотографируемся, обнимаемся. Что тут нормального? За Испанию играли не супер-пупер звезды. Да, они играют в испанской лиге. Но это такие же ребята, как и у нас. Им дали шанс. Они вышли и им воспользовались. И они переиграли нас по всем параметрам: по ударам, по владению мячом. Мы ничего не создали за девяносто минут. Мы знали, что это команда, которая сама играет и другим дает играть в футбол. А тут получилось: что они играют, а мы не играем.

— Испания - неудобный соперник для Украины? Четыре матча кряду им проигрываем с общим счетом 0:10…

— Всегда перед игрой идет такая установка, что пора ломать стереотипы. Но мы проиграли игру до матча. Вот что обидно. Главный тренер подчеркивает, что это суперкоманда. Что эта сборная самая-самая. А если Швейцария обыграет Испанию, что мы тогда будем говорить? А это вполне реально.Там люди выходят по-другому. Они выходят драться, биться за каждый результат, за каждый момент, за каждое единоборство.

Я так и не понял, на какой позиции Марлос играл с Испанией

— Не показалось, что с испанцами Марлос проявил себя не лучшим образом?

— Сложно играет в сборной Марлос. И позиция у него непонятная. Я так и не понял, на какой позиции он играл с Испанией. Его это фланг, позиция свободного художника, где-то под нападающими. Там ниже Мораеса, больше слева, да. У меня есть много вопросов по этому матчу.



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— Какие шансы у «Динамо» пройти «АЗ»?

— Здесь сыграют важную роль тактические действия тренерского корпуса «Динамо», как они подготовят команду. Надеюсь, что, дай Бог, у Луческу все получится и Киев восстановит свои прежние кондиции и опять загремит, как в былые времена. Хочется, чтобы так было, потому что «Шахтер» уже пятый год играет без конкурирующей команды, которая также может побороться за золотые медали. И хочется, чтобы в Украине были хотя бы одна-две команды, которые будут соответствовать уровню «Шахтера». И, я надеюсь, что в еврокубках за счет опыта, за счет таланта человека, который является одним из лучших тренеров в Европе, мы увидим прежнее «Динамо», которое когда-то было.

— А в матче за Суперкубок Украины вам «Динамо» Луческу понравилось?

— Безусловно! Луческу обыграл тактически тренера «Шахтера». При чем он доверил место в основе ряду футболистов, которых многие не могли представить в составе. Это тоже немаловажно. Он занимается серьезной работой. Не зря о нем говорят, что человек в таком возрасте так скрупулезно относится к таким моментам. У него есть тактика, теория, стратегия. Он садится, объясняет каждому что и как, все раскладывает по полочкам. Это немаловажно.

— Как думаете «Колос» сможет дать бой «Арису» в Лиге Европы?

— Я не думаю, что этот клуб по параметрам выше, чем «Колос». «Колос» на подъеме сейчас. Игроки «Колоса» поняли, что, когда они все вместе, когда они одно целое, тогда они команда. Звезд с неба они не хватают. Они выходят на поле, доказывают, что они команда, именно коллектив, что у них есть командный дух. И они могут свернуть горы в поединке с любым соперником.

Селезнев соскучился по футболу и хочет хлопнуть громко дверью

— Такая личность, как Селезнев, усилит «Колос»?

— Я давно не видел игру Евгения и не знаю, в каком состоянии он находится. Селезнев выйдет на поле, начнет цепляться за мяч, как он умеет. Но в каких он сейчас кондициях, не нам судить. Но амбиции у него есть. Я думаю, он соскучился по футболу и захочет хлопнуть громко дверью. Я надеюсь на это, потому что у него есть характер. Он боец по жизни.

— Селезнев, если забьет 13 мячей в УПЛ, станет лучшим бомбардиром чемпионатов Украины. По силам ему это сделать?

— Одно дело говорить, другое дело исполнять. Да, я хочу, чтобы это произошло. Но получится ли это у него в «Колосе»? Может, если бы он находился в более элитном клубе… Но с другой стороны, почему бы и нет? Я думаю, возраст позволяет. Мы знаем много игроков, которым за 30, и они показывают добротный качественный футбол.

— «Десне» с «Вольфсбургом» играть. Что думаете?

— «Десне» немножко не повезло на самом деле. Жалко их, потому что «Десна» для меня самая лучшая команда в этом чемпионате. Они играют в добротный качественный футбол атакующего плана. Например, в прошлом сезоне «Десна» наравне играла с нашими грандами и ей было по силам стать второй в УПЛ.

Дмитрий КОТКОВ