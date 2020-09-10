US Open. Определилась все полуфиналисты у мужчин

В Нью-Йорке состоялись все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.
Во второй игровой день в российском дерби Даниил Медведев одолел Андрея Рублева, а австриец Доминик Тим разобрался с австралийцем Алексом де Минауром.
Ни один из полуфиналистов ранее не выигрывал турнир Большого Шлема. Тим и Медведев доходили до финала.
Напомним, главный фаворит соревнования Новак Джокович был дискфалифицирован в матче четвертого круга.
US Open. 1/4 финала (нижняя часть сетки)
[10] Андрей Рублев – [3] Даниил Медведев – 6:7(8), 3:6, 6:7(5)
[21] Алекс де Минаур – [2] Доминик Тим – 1:6, 2:6, 4:6
Пары 1/2 финала
[20] Пабло Карреньо-Буста – [5] Александр Зверев
[3] Даниил Медведев – [2] Доминик Тим
Источник — Sport.ua
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