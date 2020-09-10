US Open. Определилась все полуфиналисты у мужчин

В Нью-Йорке состоялись все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.

Во второй игровой день в российском дерби Даниил Медведев одолел Андрея Рублева, а австриец Доминик Тим разобрался с австралийцем Алексом де Минауром.

Ни один из полуфиналистов ранее не выигрывал турнир Большого Шлема. Тим и Медведев доходили до финала.



Напомним, главный фаворит соревнования Новак Джокович был дискфалифицирован в матче четвертого круга.



US Open. 1/4 финала (нижняя часть сетки)

[10] Андрей Рублев – [3] Даниил Медведев – 6:7(8), 3:6, 6:7(5)

[21] Алекс де Минаур – [2] Доминик Тим – 1:6, 2:6, 4:6

Пары 1/2 финала

[20] Пабло Карреньо-Буста – [5] Александр Зверев

[3] Даниил Медведев – [2] Доминик Тим