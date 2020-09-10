US Open. Определилась все полуфиналисты у мужчин

Не хватает только Джоковича

  • 10.09.2020 09:19
  • 554 просмотра
  • 2 комментария
US Open. Определилась все полуфиналисты у мужчин
© US Open. Доминик Тим

В Нью-Йорке состоялись все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.

Во второй игровой день в российском дерби Даниил Медведев одолел Андрея Рублева, а австриец Доминик Тим разобрался с австралийцем Алексом де Минауром.

Ни один из полуфиналистов ранее не выигрывал турнир Большого Шлема. Тим и Медведев доходили до финала.

Напомним, главный фаворит соревнования Новак Джокович был дискфалифицирован в матче четвертого круга

US Open. 1/4 финала (нижняя часть сетки)

[10]  Андрей Рублев – [3]  Даниил Медведев – 6:7(8), 3:6, 6:7(5)
[21]  Алекс де Минаур – [2]  Доминик Тим – 1:6, 2:6, 4:6

Пары 1/2 финала

[20]  Пабло Карреньо-Буста – [5]  Александр Зверев
[3]  Даниил Медведев – [2]  Доминик Тим

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 10:09
    0
    Зверев или Тим? Вот в чем вопрос
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.09.2020 09:26
    0
    Один із півфіналів, як фінал, а інший набагато слабший і інтригуючий виглядає.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 10:09
    0
    Зверев или Тим? Вот в чем вопрос
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 10.09.2020 09:26
    0
    Один із півфіналів, як фінал, а інший набагато слабший і інтригуючий виглядає.
    Ссылка
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