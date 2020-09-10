Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

24-летний российский теннисист Даниил Медведев обыграл 22-летнего россиянина Андрея Рублева в поединке 1/4 финала US Open.
Для победы Медведеву понадобились три непростых сета — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).
Поединок длился 2 часа 27 минут.
В полуфинале US Open Медведев сыграет с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Доминик Тим (Австрия).
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Источник — Sport.ua
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