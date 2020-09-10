Доминик Тим уверенно обыграл Де Минора и вышел в полуфинал US Open

27-летний австрийский теннисист Доминик Тим стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата США.
В четвертьфинале третья ракетка мира в трех сетах обыграл 21-летнего австралийца Алекса де Минора.
US Open. Четвертьфинал
Алекс де Минор (Австралия) - Доминик Тим (Австрия) - 1:6, 2:6, 4:6
В полуфинале Доминик Тим сыграет с Даниилом Медведевым, который ранее обыграл Андрея Рублева.
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Источник — Sport.ua
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