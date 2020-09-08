Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Интер не планировал подписывать Месси»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что миланский клуб не планировал бороться за аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Напомним, Месси хотел покинуть «Барселону», но затем принял решение, что проведет на «Камп Ноу» еще один сезон. Главными кандидатами на аргентинца были «Интер» и «Манчестер Сити».

«Мы хотели подписать Месси? Нет! Мы находимся в таком финансовом состоянии, что нам нужно сначала продавать, потом покупать. Есть правила финансового fair play, которые мы должны соблюдать, это очень важно. Такова философия клуба.

Месси мог бы хорошо играть где угодно. Если он останется в «Барселоне», то у него будут те же обязанности и то же давление. Играть в большом клубе всегда тяжело. Деньги вторичны. Когда вы говорите о семье и детях, это деликатная и очень важная вещь, и против этого вы не можете пойти», — сказал Дзанетти.

Напомним, что Месси вернулся в «Барселону» и начал тренироваться с командой.