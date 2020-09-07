ВИДЕО. Приехал первым. Месси прибыл на тренировку Барселоны

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл на тренировку каталонской команды.
Сообщается, что 33-летний футболист был первым, кто прибыл на тренировочную сессии.
Ранее появились информация о том, что Лионель впервые за месяц зашел в социальные сети.
Напомним, Месси хотел покинуть «Барселону», но затем принял решение, что проведет на «Камп Ноу» еще один сезон.
❗️ Leo Messi arriba a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per incorporar-se a la pretemporada del Barça.— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) September 7, 2020
👉 Ha estat el primer en arribar a la sessió d'aquesta tarda
👉 L'equip s'entrena a les 17:30h#frac1 pic.twitter.com/YNPWo106tL
Источник — Twitter
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