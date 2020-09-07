ВИДЕО. Приехал первым. Месси прибыл на тренировку Барселоны

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл на тренировку каталонской команды.



Сообщается, что 33-летний футболист был первым, кто прибыл на тренировочную сессии.



Ранее появились информация о том, что Лионель впервые за месяц зашел в социальные сети.

Напомним, Месси хотел покинуть «Барселону», но затем принял решение, что проведет на «Камп Ноу» еще один сезон.