Дзаньоло второй раз за год порвал крестообразные связки

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии получил травму в поединке Лиги наций

  • 08.09.2020 12:47
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  • 1 комментарий
Дзаньоло второй раз за год порвал крестообразные связки
© Твиттер сборной Италии

В поединке Лиги наций Нидерланды – Италия (0:1) 21-летний полузащитник покинул поле на 42-й минуте. По информации официального сайта «Ромы», Дзаньоло прошел МРТ, на котором диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.

Отметим, что для Дзаньоло это вторая аналогичная травма за сезон. В январе игрок травмировал правое колено в матче с «Ювентусом».

По предварительным данным, Дзаньоло пропустит минимум шесть месяцев.

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Источник — ФК Рома

(2 голоса)

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Комментарии
    Manticora
      Manticora, 08.09.2020 13:12
    -1
    Это еще один Роббен!! Пора задуматься и искать другую профессию!! Футбол это не твое... С такими травмами ты никому не нужен..
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