Дзаньоло второй раз за год порвал крестообразные связки

В поединке Лиги наций Нидерланды – Италия (0:1) 21-летний полузащитник покинул поле на 42-й минуте. По информации официального сайта «Ромы», Дзаньоло прошел МРТ, на котором диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.

Отметим, что для Дзаньоло это вторая аналогичная травма за сезон. В январе игрок травмировал правое колено в матче с «Ювентусом».



По предварительным данным, Дзаньоло пропустит минимум шесть месяцев.