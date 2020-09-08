Дзаньоло второй раз за год порвал крестообразные связки

В поединке Лиги наций Нидерланды – Италия (0:1) 21-летний полузащитник покинул поле на 42-й минуте. По информации официального сайта «Ромы», Дзаньоло прошел МРТ, на котором диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.
Отметим, что для Дзаньоло это вторая аналогичная травма за сезон. В январе игрок травмировал правое колено в матче с «Ювентусом».
По предварительным данным, Дзаньоло пропустит минимум шесть месяцев.
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Источник — ФК Рома
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