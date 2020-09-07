Италия в Амстердаме с минимальным счетом обыграла Нидерланды

В поединке второго тура Лиги наций Италия обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

В первом тайме мы не увидели искрометный футбол с обилием голевых моментов. Команды действовали осторожно, не форсируя событий. Вспоминается удар Иммобиле рядом со штангой, да сольный проход Депая с ударом в руки Доннарумме. И все же, перед перерывом итальянцы сумели распечатать ворота соперников. Иммобиле из левого угла штрафной сделал зрячий навес на Бареллу, который головой отправил мяч в сетку.

В начале второй половины встречи «Скуадра адзурра» едва не удвоила свое преимущество, когда от линии штрафной пробивал Инсинье. Силлессен сыграл надежно и в прыжке отбил мяч. В дальнейшем хозяева поля старались контролировать мяч, но подобраться к владениям соперников у них не получалось. Более того, контрвыпады итальянцев выглядели весьма остро.

Только в конце поединка «оранжевые» большими силами пошли в атаку, но вырвать ничью не смогли. Отметим, что сборная Нидерландов не может обыграть Италию в шестой очной дуэли подряд (3 ничьи и 3 поражения).

Лига наций. Группа А1.

Нидерланды – Италия – 0:1

Николо Барелла (45+1)

Йоэл Велтман (69), Жоржиньо Вейналдум (84), Мемфис Депай (95) – Данило Д'Амброзио (23), Бриан Кристанте (84), Джорджо Кьеллини (88)

Нидерланды: Яспер Силлессен, Натан Аке (Люк де Йонг, 81), Вирджил ван Дейк, Йоэл Велтман, Ханс Хатебур (Дензел Дюмфрис, 70), Донни ван де Бек (Стивен Бергвейн, 57), Френки де Йонг, Мартен де Рон, Жоржиньо Вейналдум, Квинси Промес, Мемфис Депай

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Данило Д'Амброзио, Леонардо Спинаццола, Джорджо Кьеллини, Мануэль Локателли (Бриан Кристанте, 81), Жоржиньо, Николо Барелла, Николо Дзаньоло (Мойзе Кин, 42), Лоренцо Инсинье (Федерико Кьеза, 90), Чиро Иммобиле

Арбитр: Феликс Брих (Германия)

Стадион «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды)

НИДЕРЛАНДЫ - ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА