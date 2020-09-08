Нидерланды - Италия - 0:1. Видео гола и обзор матча

В Лиге наций состоялся матч в Дивизионе A между Нидерландами и Италией.
Нидерланды - Италия 0:1. Обзор матча
Нидерланды - Италия 0:1. Николо Барелла
Лучшие моменты матча Нидерланды - Италия
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
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Источник — Sport.ua
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