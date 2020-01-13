Дзаньоло порвал крестообразные связки и выбыл на полгода

20-летний хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло досрочно закончил сезон. Футболист травмировался в матче 19-го тура против «Ювентуса» (1:2).
У Дзаньоло диагностировали разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. 13 января футболист будет прооперирован. Ожидается, что Дзаньоло пропустит коло шести месяцев.
«Клянусь. Я вернусь еще сильнее, чем был раньше», — написал Дзаньоло в Instagram.
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Источник — Sport.ua
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