Испания
4:0
УКРАИНА
06.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ШЕВЧЕНКО: «Просто мы не восстановились после матча против Швейцарии»

Главный тренер сборной Украины пояснил причины поражения от Испании

  • 07.09.2020 00:21
  • 1903 просмотра
  • 38 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Просто мы не восстановились после матча против Швейцарии»
© YouTube. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал послематчевую пресс-конференцию после игры 2-го тура Лиги наций против Испании (0:4):

– После сегодняшнего матча, к сожалению, стало ясно, что Пятову не хватает игры ногами. Можно даже сказать, что это был для него один из самых худших матчей за сборную. Может, настало время дать шанс Лунину или другим голкиперам в следующих матчах?

– Я думаю, что сегодня проблема не в каком-то игроке или в нескольких. Самая большая проблема была, что команда не восстановилась (после матча со Швейцарией). Можно говорить, что нам вторая игра всегда дается на таком уровне очень тяжело. Когда играем с топовыми командами, мы очень тяжело восстанавливаемся. Когда поднимается уровень соперников, нам очень тяжело. Ребята отдали все свои силы, все что могли. Испания была намного лучше нас сегодня.

– В первом тайме Александр Тымчик несколько раз оставался один в один против Ансу Фати. Требовали ли вы, чтобы партнер по флангу или центральные полузащитники (Малиновский, Харатин) помогали Александру и подстраховывали его? Если да, почему это не получалось?

– В первую очередь, потому что сборная Испании очень хорошо маневрировала. Мяч очень быстро двигался. Как я сказал, нам все-таки не хватало физических сил сегодня. Они постоянно меняли диапазон атак, имели преимущество на флангах. А при смещении наших крайних полузащитников, опорников, очень тяжело успевать. Этого требует современный футбол. Когда ты играешь с командами высокого уровня, иногда ты остаешься один на один, и ты должен доигрывать момент.

Лучшие моменты матча Испания - УКРАИНА
84' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
32' ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Испания).
29' ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Испания).
3' ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Испания).
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 02:24
    0
    janu0320, 07.09.2020 01:18
    тот кот-й адекватный, ты заходишь редко, но всегда отборную бредятину несёшь.
    То тільки для таких дніщ, як ти брєдятіна. А ті, хто щось у футболі шарить, думають аналогічно
    Ссылка
    maxno
      maxno, 07.09.2020 01:53
    -1
    Alex86 1, 07.09.2020 00:21
    был бы иной результат?
    мы первый раз играем в дивизионе А испанцы постоянно играют с сборными топ класса 50% результат 2 игр в октябре посмотрим там 3 игры 2 лига наций и товарищеская с Францией чемпионы мира посмотрим ноябрь 3 игры 2 лига наций и Поляки
    Ссылка
    maxno
      maxno, 07.09.2020 01:46
    0
    Trasher311987, 07.09.2020 00:25
    Если при здоровых игроках Динамо ты целенаправленно ставишь в защиту Кривцова и Матвиенко.
    По втором вратаре Реала ставишь Пятова.
    Чем отличается замена Тимощука на евро, от замены Коваленко?
    до сборов кто из защиты и полузащиты был здоров назови
    Ссылка
    maxno
      maxno, 07.09.2020 01:42
    0
    euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:49
    Все что нам надо - это спасительная ничья в гостях со швейцарами...
    И будет оценка удовлетворительно
    а почему не победа
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    maxno
      maxno, 07.09.2020 01:40
    0
    garik_trinity, 07.09.2020 01:03
    А испанцы после немцев сильно восстановились, ага
    5 новых игроков у нас 6 травмировано
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 01:29
    0
    один раз когда мы вышли из обороны в нападение как гранд, когда вывели на ударную позицию Михайличенко. но так нужно играть 90 минут, а не один раз за матч.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 01:26
    +2
    с грандами можно играть только как гранд, контроль мяч, пока ты контролируешь мяч, у тебя меньше шансов пропустить.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 07.09.2020 01:26
    -1
    Не тех легов натурализировали нужно было дать больше денег Тайсону и Исмаили, а так понятно что против игроков сборной мира от Барселоны до Ман Сити очень тяжело играть нашим " мастерам" с опущенной головой тупо в мяч и думают по 3 часа, это Восточная Европа детка
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 01:24
    -2
    avtv5555, 07.09.2020 00:40
    Детский лепет. Где хваленая защита от итальянских помощников. С испанцами нужен был тотальный прессинг стараться лишить их мяча и играть на контратаках.
    тотальный прессинг с испанцами?) не надо всех ровнять на уровень своей сборной, кот-я при прессинге выбивает мяч на половину соперника, у испанцев техничные полузащитники и защитники, прессингом мы бы дали им только ещё больше свободного пространства.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 01:21
    0
    Alexsandr B, 07.09.2020 00:44
    Даже если бы не было матча со Швейцарией, результат был бы таким же..дело не в усталости а в уровне наших игроков..они научились играть с командами +- уровня нашей, но с топовыми командами мы по прежнему летим в одни ворота....
    а как же Португалия, она что не топ-сборная?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 01:20
    -2
    euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:50
    Правильно один чел сказал в комментах:
    "Правильно, что не поставили Лунина!"
    Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
    почему надо, испортить ему прессу в Испании четырьмя пропущенными мячами?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 01:18
    -2
    viktor112007, 07.09.2020 00:32
    а що Шева мав сказати? може, він десь і помилився в тактиці, але футболісти самі винні - у мене таке відчуття, що вони морально розкисли ще до виходу на поле.
    але Кривцова, П'яточкіна та Мораєса нафіг зі збірної, чесно. Кривцов взагалі сьогодні за великим рахунком 3 голи привіз. П'ятов теж косячить регулярно останнім часом що за збірну, що за кротів. Мораєс же категорично не підходить для гри збірної не бачу від нього жодної потрібної віддачі на полі
    тот кот-й адекватный, ты заходишь редко, но всегда отборную бредятину несёшь.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 01:15
    0
    euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:50
    0 забитых.
    Почему не пригласили Филиппова?
    интересно чтобы сделал Филлипов ни разу не прикоснувшись к мячу. как же вы любите все здесь чепуху нести.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 01:11
    -1
    Та при чем тут Пятов? Да, он может тупануть, но в этой игре он был точно не самым худшим, его вины в голах нету.
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 07.09.2020 01:03
    +12
    А испанцы после немцев сильно восстановились, ага
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 07.09.2020 00:56
    +2
    osso, 07.09.2020 00:52
    А что во время, карантина предусмотрены ответные матчи? Где информация ?
    Мужик--ты вообще футбол смотришь00интересуешься?--ЭТО групповой турнир--здесь в группе 6 матчей-один дома--один на выезде-один матч был в ЛЧ и ЛЕ (знаешь-что это?) был из-за того-что сроки поджимали и с ответными матчами и в Сентябре не закончили бы(турниры)
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.09.2020 00:55
    +10
    В равных условиях были. Испания тоже играла матч с немцами и почему-то восстановилась.
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 07.09.2020 00:53
    0
    euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:50
    0 забитых.
    Почему не пригласили Филиппова?
    дружба-это всё-зинченко на свадьбу пригласил--Коваленко--я не знаю-он кто? сын Ахметова?-ну и т д--сборная не резиновая--нормальным игрокам места не хватает-все свои--что не понятно?Народ, вы же не первый день в этой стране живете, зачем такие вопросы дебильные задавать, как-будто не понимаете.
    Ссылка
    osso
      osso, 07.09.2020 00:52
    -3
    А что во время, карантина предусмотрены ответные матчи? Где информация ?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:50
    +10
    Правильно один чел сказал в комментах:
    "Правильно, что не поставили Лунина!"
    Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 07.09.2020 01:03
    +12
    А испанцы после немцев сильно восстановились, ага
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.09.2020 00:55
    +10
    В равных условиях были. Испания тоже играла матч с немцами и почему-то восстановилась.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:50
    +10
    Правильно один чел сказал в комментах:
    "Правильно, что не поставили Лунина!"
    Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 00:26
    +10
    Зачем тебе 27 игроков в сборной, если ты ротацию не делаешь???????
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.09.2020 00:47
    +9
    Провальная тактика, великий тренер Андрюша Шевченко.
    -
    27 игроков возили с собой. Можно было бы ротацию провести.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 07.09.2020 00:41
    +8
    Ну если только в этом причина, то тогда в октябре против Испании и Германии лучше вообще не выходить на поле...
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 07.09.2020 00:40
    +7
    Детский лепет. Где хваленая защита от итальянских помощников. С испанцами нужен был тотальный прессинг стараться лишить их мяча и играть на контратаках.
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 07.09.2020 00:44
    +6
    Даже если бы не было матча со Швейцарией, результат был бы таким же..дело не в усталости а в уровне наших игроков..они научились играть с командами +- уровня нашей, но с топовыми командами мы по прежнему летим в одни ворота....
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 07.09.2020 00:22
    +5
    Шева, не будь дураком, сделай правильные выводы и чтоб больше такой фигни от сборной не было! Могут же играть нормально, не раз доказывали
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 00:47
    +3
    Главное, что Коваленка выпустил. Задачу на матч от хозяев выполнил
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 00:32
    +3
    а що Шева мав сказати? може, він десь і помилився в тактиці, але футболісти самі винні - у мене таке відчуття, що вони морально розкисли ще до виходу на поле.
    але Кривцова, П'яточкіна та Мораєса нафіг зі збірної, чесно. Кривцов взагалі сьогодні за великим рахунком 3 голи привіз. П'ятов теж косячить регулярно останнім часом що за збірну, що за кротів. Мораєс же категорично не підходить для гри збірної не бачу від нього жодної потрібної віддачі на полі
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 00:25
    +3
    Если при здоровых игроках Динамо ты целенаправленно ставишь в защиту Кривцова и Матвиенко.
    По втором вратаре Реала ставишь Пятова.
    Чем отличается замена Тимощука на евро, от замены Коваленко?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.09.2020 00:21
    +3
    ШЕВЧЕНКО: «Просто мы обосра*сь после матча против Швейцарии»
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 01:26
    +2
    с грандами можно играть только как гранд, контроль мяч, пока ты контролируешь мяч, у тебя меньше шансов пропустить.
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 07.09.2020 00:56
    +2
    osso, 07.09.2020 00:52
    А что во время, карантина предусмотрены ответные матчи? Где информация ?
    Мужик--ты вообще футбол смотришь00интересуешься?--ЭТО групповой турнир--здесь в группе 6 матчей-один дома--один на выезде-один матч был в ЛЧ и ЛЕ (знаешь-что это?) был из-за того-что сроки поджимали и с ответными матчами и в Сентябре не закончили бы(турниры)
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 07.09.2020 00:50
    +2
    Trasher311987, 07.09.2020 00:26
    Не конкретно в этом матче а вообще
    А Коваленко наверно в Англию продать хотят--в пятую лигу-там матчи за сборную нужны
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 07.09.2020 00:35
    +2
    А коваленко відновився від смоктання?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 00:26
    +1
    Trasher311987, 07.09.2020 00:25
    Если при здоровых игроках Динамо ты целенаправленно ставишь в защиту Кривцова и Матвиенко.
    По втором вратаре Реала ставишь Пятова.
    Чем отличается замена Тимощука на евро, от замены Коваленко?
    Не конкретно в этом матче а вообще
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 02:24
    0
    janu0320, 07.09.2020 01:18
    тот кот-й адекватный, ты заходишь редко, но всегда отборную бредятину несёшь.
    То тільки для таких дніщ, як ти брєдятіна. А ті, хто щось у футболі шарить, думають аналогічно
    Ссылка
    maxno
      maxno, 07.09.2020 01:46
    0
    Trasher311987, 07.09.2020 00:25
    Если при здоровых игроках Динамо ты целенаправленно ставишь в защиту Кривцова и Матвиенко.
    По втором вратаре Реала ставишь Пятова.
    Чем отличается замена Тимощука на евро, от замены Коваленко?
    до сборов кто из защиты и полузащиты был здоров назови
    Ссылка
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