ШЕВЧЕНКО: «Просто мы не восстановились после матча против Швейцарии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал послематчевую пресс-конференцию после игры 2-го тура Лиги наций против Испании (0:4):

– После сегодняшнего матча, к сожалению, стало ясно, что Пятову не хватает игры ногами. Можно даже сказать, что это был для него один из самых худших матчей за сборную. Может, настало время дать шанс Лунину или другим голкиперам в следующих матчах?

– Я думаю, что сегодня проблема не в каком-то игроке или в нескольких. Самая большая проблема была, что команда не восстановилась (после матча со Швейцарией). Можно говорить, что нам вторая игра всегда дается на таком уровне очень тяжело. Когда играем с топовыми командами, мы очень тяжело восстанавливаемся. Когда поднимается уровень соперников, нам очень тяжело. Ребята отдали все свои силы, все что могли. Испания была намного лучше нас сегодня.

– В первом тайме Александр Тымчик несколько раз оставался один в один против Ансу Фати. Требовали ли вы, чтобы партнер по флангу или центральные полузащитники (Малиновский, Харатин) помогали Александру и подстраховывали его? Если да, почему это не получалось?

– В первую очередь, потому что сборная Испании очень хорошо маневрировала. Мяч очень быстро двигался. Как я сказал, нам все-таки не хватало физических сил сегодня. Они постоянно меняли диапазон атак, имели преимущество на флангах. А при смещении наших крайних полузащитников, опорников, очень тяжело успевать. Этого требует современный футбол. Когда ты играешь с командами высокого уровня, иногда ты остаешься один на один, и ты должен доигрывать момент.