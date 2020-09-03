Сестры Киченок покидают US Open

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проиграли стартовый матч на Открытом чемпионате США по теннису.
Во встрече первого круга сестры проиграли американско-бразильскому дуэту Хэйли Картер / Луиза Стефани.
US Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Хэйли Картер / Луиза Стефани – 4:6, 7:5, 3:6
Ранее в одиночном разряде свои матчи проиграли Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.
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Источник — Sport.ua
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