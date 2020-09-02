Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 сентября, украинка Марта Костюк (№137 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга 18-летняя теннисистка сразится против латвийки Анастасии Севастовой (№45 WTA).



Поединок будет сыгран третьим запуском на корте №12. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву после встречи ATP Кукушкин – Гарин.

Путь на турнире

Стадия Костюк Севастова 1-й круг Касаткина (6-1 6-2) №70 WTA Гауфф (6-3 5-7 6-4) №52 WTA

Ранее девушки между собой не встречались.



В следующем раунде победительница сыграет против Наоми Осаки (№9 WTA) или Камилы Джорджи (№74 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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