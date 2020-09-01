Стала известна соперница Костюк во втором круге US Open

Определилась следующая соперница украинки Марты Костюк на Открытом чемпионате США по теннису.
На встречу с Мартой претендовали Кори Гауфф (№51 WTA) и Анастасии Севастовой (№45 WTA), победила более опытная латвийская теннисистка.
US Open. Первый круг
Кори Гауфф (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 7:5, 4:6
Отметим, что матч второго круга состоится 2 сентября.
Ранее Костюк разгромно одолела Дарью Касаткину.
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Источник — Sport.ua
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