Даяна Ястремская – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 25 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.
В матче третьего круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, сразится против четвертой сеяной Наоми Осаки из Японии (№10 WTA).
Встреча пройдет третьим запуском на корте №17 после матча ATP Карен Хачанов – Роберто Баутиста Агут. Ориентировочное начало матча – не ранее 22:00 по Киеву.
|Стадия
|Ястремская
|Осака
|1-й круг
|В. Уильямс (5-7 6-2 7-5) №65 WTA
|-
|2-й круг
|Пера (7-6 4-6 6-3) №61 WTA
|Мухова (6-7 6-4 6-2) №26 WTA
Ранее девушки не встречались.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Анетт Контавейт (№20 WTA) или Марии Боузковой (№48 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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