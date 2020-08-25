Даяна Ястремская – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 25 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.

В матче третьего круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, сразится против четвертой сеяной Наоми Осаки из Японии (№10 WTA).

Встреча пройдет третьим запуском на корте №17 после матча ATP Карен Хачанов – Роберто Баутиста Агут. Ориентировочное начало матча – не ранее 22:00 по Киеву.

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