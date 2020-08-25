Даяна Ястремська - Наомі Осака. Прогноз і анонс матчу в Нью-Йорку

В середу, 25 серпня, друга ракетка України Даяна Ястремська (№25 WTA) зіграє поєдинок 1/8 фіналу на хардовому турнірі серії Прем'єр 5 в Нью-Йорку. В матчі третього кола українка буде змагатися проти екс-лідерки світового рейтингу Наомі Осаки з Японії. Поєдинок розпочнеться не раніше 22:00 за Києвом.



Перемога в цьому матчі має принести одній з тенісисток $21 тисячу і 85 очок до рейтингу WTA на додаток до $22 тисяч і 105 очок, які вже зароблені. Але з одним уточненням: японка минулоріч дійшла на турнірі в Цинциннаті (цього року він перенесений до Нью-Йорка через пандемію коронавірусу) до 1/4 фіналу і за новими правилами отримає очки до заліку, тільки якщо покращить свій результат. В іншому разі вона збереже бали за минулорічний виступ. Ястремська тоді програла в другому колі, тому вже в плюсі.



Суперниця



Наомі Осаки добре відома вболівальникам тенісу двома перемогами на турнірах Великого Шолому. Сталося це на US Open-2018 і Australian Open-2019. Під керівництвом теперішнього тренера Ястремської Саши Баїна тоді ще 20-річна тенісистка піднялася на самісіньку на вершину, але з часом втратила позиції. Після завершення співпраці з німцем сербського походження японка поки що не змогла довго тримати топовий рівень, хоча і виграла без нього два турніри в Азії в кінці минулого сезону, видавши чудову серію із 14-ти перемог поспіль.

Наразі вона знаходиться в топ-10, але в 2020-му виграла всього 6 матчів, майже не граючи після Australian Open через травму спини.

Статистика в 2020 році

Ястремська Осака матчі (виграних) 14-6 (70%) 6-3 (67%) % першої подачі 58.5 60.9 виграних очок на першій подачі, % 68.9 71.1 виграних очок на другій подачі, % 47.9 50.6 виграних очок на прийомі, % 44.7 39.4 ейси, % 7.1 11.3 тай-брейки 3-2 (60%) 1-4 (20%)

Шлях на турнірі

Стадія Ястремська Осака 1-е коло В. Вільямс (5-7 6-2 7-5) №65 WTA - 2-е коло Пера (7-6 4-6 6-3) №61 WTA Мухова (6-7 6-4 6-2) №26 WTA



Головна інтрига



Раніше тенісистки ще не зустрічалися на корті, але той факт, що Баїн був тренером Осаки, точно додає перцю. Мотивація дівчат буде підвищеною в рази, хоча, як зізнався теперішній коуч українки, для нього це протистояння не буде чимось особливим. Вірити чи не вірити йому, вирішувати кожному особисто, але не слід забувати і той факт, що раніше Баїн тісно співпрацював з теперішнім тренером Осаки Вімом Фіссетом.



Прогноз



На жаль, Даяна трамвувала щиколотку в матчі першого кола проти Вінус Вільямс і зараз перебуває не в найкращих кондиціях. І якщо в такому стані вона змогла пройти 40-річну легенду і краще зіграти на вирішальних м'ячах проти ще однієї американки Пери, то Осака – це вже трохи інший рівень.

Хоча японка в своєму єдиному матчі в Нью-Йорку не виглядала непереможно. Чешка Мухова завдала їй серйозного клопоту постійною зміною ритму і нестандартними діями на корті. Даяна, звісно, так грати не буде, її козирі зовсім інші. Якщо Наомі знову буде подавати лише 47.2% першої подачі, то це дійсно буде хороший шанс на перемогу. Даяна вміє карати суперниць за часті другі подачі, навіть Осака, яка не має особливих проблем із цим компонентом, може поплатитися.

Щодо гри в розіграшах, яка в даному протистоянні може відійти трохи на другий план, бо більшість очок розіграють за перші три удари, то ноги Ястремської мають швидко бігати, щоб діставати гармати Осаки. Наразі в це повірити складно, пошкодження гомілкостопу точно не дасть домінувати в швидкості переміщення кортом, а може й зменшувати концентрацію. В протистоянні двух атакувальних тенісисток це майже завжди призводить до поразки.



Прогноз Sport.ua: перемога Осаки в 2 сетах



Розклад



Вівторок, 25 серпня

Не раніше 22:00. Наомі Осака – Даяна Ястремська (після матчу Хачанов - Баутіста Аґут).