Ястремская с камбэком обыграла Винус Уильямс в Нью-Йорке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) стартовала с победы на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.



В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, с камбэком обыграла экс-первую ракетку мира Винус Уильямс (№65 WTA), получившую от организаторов уайлд-кард.



Нью-Йорк. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Винус Уильямс (США) – 5:7, 6:2, 7:5

Матч начался с шести подряд выигранных очков Уильямс-старшей, но очень быстро Даяна перехватила инициативу. Она старалась диктовать условия на корте, рано встречала мяч и в большинстве розыгрышей быстро захватила инициативу. При счете 4:2 украинка не сумела реализовать два скрытых сетбола, после чего ее игра немного посыпалась.



Даяна стала чаще атаковать с неподготовленных позиций, в связи с чем ошибалась и теряла важные очки. Уильямс также делала все возможное для победы, за что была вознаграждена выигрышем со счетом 7:5.





Как оказалось, Ястремская подвернула лодыжку и ощущала боль, проблему пришлось решать во время медицинского тайм-аута. На старте второго сета Даяна была близкой к тому, чтобы отпустить Винус в отрыв, но ей удалось вернуться в игру со счета 0:1 (0-40) и вырваться вперед 5:1. Во время второй партии она также несколько раз жаловалась на мозоль на большом пальце другой ноги, но еще раз вызвать на корт физио ей разрешили только после завершения сета. Поэтому приходилось максимально фокусироваться на каждом розыгрыше, что в конечном счете и уменьшило количество невынужденных ошибок. Да и Винус перестала осуществлять мощное давление, которое наблюдалось до этого.





В решающем сете борьба была уже более равной, восемь первых геймов обошлись вообще без брейкпоинтов. Но в самый ответственный момент американка потеряла ритм на подаче и позволила украинке оформить скрытый матчбол. С первого раза Даяне не удалось подать на матч, но спустя два гейма и три брейкпоинта Винус Ястремская все же добыла эту несомненно важную победу в далеко не самом простом для себя поединке.



В следующем раунде Ястремская сыграет против американки Бернарды Перы (№61 WTA).

Напомним, что предыдущий раз Ястремская выигрывала матч, проиграв первую партию, еще в начале прошлого сезона в Брисбене в поединке против представительницы США Варвары Лепченко. К этому моменту серия поражений Даяны после проигрыша первого сета насчитывала ровно 20 матчей.