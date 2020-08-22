Нью-Йорк. Сестры Киченок уступили в матче первого круга

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили борьбу в парном разряде турнира Western & Southern Open, который переехал в этом году из Цинциннати на корты теннисного центра имени Билли Джин Кинг (Нью-Йорк).
В первом раунде Люда и Надя проиграли словацко-польскому тандему Виктория Кужмова / Ига Свёнтек.
Нью-Йорк. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Виктория Кужмова / Ига Свёнтек – 2:6, 3:6
Ранее на старте квалификации одиночного разряда свои матчи проиграли Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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