Нью-Йорк. Сестры Киченок уступили в матче первого круга

Неудачный турнир для украинок

  • 22.08.2020 19:40
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Нью-Йорк. Сестры Киченок уступили в матче первого круга
© WTA. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили борьбу в парном разряде турнира Western & Southern Open, который переехал в этом году из Цинциннати на корты теннисного центра имени Билли Джин Кинг (Нью-Йорк).
 
В первом раунде Люда и Надя проиграли словацко-польскому тандему Виктория Кужмова / Ига Свёнтек.
 
Нью-Йорк. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Виктория Кужмова / Ига Свёнтек – 2:6, 3:6
 
Ранее на старте квалификации одиночного разряда свои матчи проиграли Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

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