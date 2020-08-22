Нью-Йорк. Сестры Киченок уступили в матче первого круга

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили борьбу в парном разряде турнира Western & Southern Open, который переехал в этом году из Цинциннати на корты теннисного центра имени Билли Джин Кинг (Нью-Йорк).



В первом раунде Люда и Надя проиграли словацко-польскому тандему Виктория Кужмова / Ига Свёнтек.



Нью-Йорк. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Виктория Кужмова / Ига Свёнтек – 2:6, 3:6



Ранее на старте квалификации одиночного разряда свои матчи проиграли Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.