Нью-Йорк. Бондаренко проиграла россиянке в квалификации

Сегодня Катерина Бондаренко в первом раунде квалификации турнира WTA в Нью-Йорке (перенесенный из Цинциннати Western & Southern Open) встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Украинка потерпела поражение в трех сетах, при чем первую партию проиграла на тай-брейке, а третью – всухую. Матч продолжался 1 час и 48 минут.

Квалификация. Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 6) – Катерина Бондаренко (Украина) – 7:6 (1), 4:6, 6:0

Ранее в первом раунде квалификации в Нью-Йорке поражение потерпела еще одна украинка – Катерина Козлова.