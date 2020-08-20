Нью-Йорк. Бондаренко проиграла россиянке в квалификации

Катерина Бондаренко вылетела из турнира в Нью-Йорке

  • 20.08.2020 20:26
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Нью-Йорк. Бондаренко проиграла россиянке в квалификации
© WTA. Катерина Бондаренко

Сегодня Катерина Бондаренко в первом раунде квалификации турнира WTA в Нью-Йорке (перенесенный из Цинциннати Western & Southern Open) встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Украинка потерпела поражение в трех сетах, при чем первую партию проиграла на тай-брейке, а третью – всухую. Матч продолжался 1 час и 48 минут.

Квалификация. Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 6) – Катерина Бондаренко (Украина) – 7:6 (1), 4:6, 6:0

Ранее в первом раунде квалификации в Нью-Йорке поражение потерпела еще одна украинка – Катерина Козлова.

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Источник — Sport.ua

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