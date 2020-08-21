Нью-Йорк. Завацкая проиграла бельгийке на старте квалификации

Еще одна украинка неудачно выступила на турнире

  • 21.08.2020 01:38
  • 107 просмотров
  • 1 комментарий
Нью-Йорк. Завацкая проиграла бельгийке на старте квалификации
© ФТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (#107 WTA) в первом раунде квалификации хардового турнира WTA в Нью-Йорке (перенесенный из Цинциннати Western & Southern Open) встречалась с бельгийкой Кирстен Флипкенс (#79 WTA).

Украинка потерпела поражение в трех сетах, в решающей партии исход встречи определил тай-брейк, где лучше себя проявила Флипкенс.

Квалификация. Полуфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 7:5, 5:7, 6:7 (2:7)

Напомним, ранее в первом раунде квалификации данного турнира также проиграли украинки Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    temamx2727
    online
      temamx2727, 21.08.2020 02:25
    0
    Третья пошла))
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 21.08.2020 02:25
    0
    Третья пошла))
    Ссылка
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