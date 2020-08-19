Марта Костюк получила шанс дебютировать в основе US Open

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) вслед за Лесей Цуренко (№131 WTA) получила место в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису.

Это случилось после снятия Полоны Херцог из Словении.

Отметим, что Костюк еще ни разу не играла в основе американского мэйджора. На данный момент она также записана на турнир WTA 125k Series в Праге, который стартует в ту же неделю.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из украинок на US Open также сыграют Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Катерина Козлова.

Ранее от участия на соревнованиях отказалась первая ракетка Украины Элина Свитолина.