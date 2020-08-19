Марта Костюк получила шанс дебютировать в основе US Open

Украинка попала в список участниц основной сетки

  • 19.08.2020 17:43
  • 597 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк получила шанс дебютировать в основе US Open
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) вслед за Лесей Цуренко (№131 WTA) получила место в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису.

Это случилось после снятия Полоны Херцог из Словении.

Отметим, что Костюк еще ни разу не играла в основе американского мэйджора. На данный момент она также записана на турнир WTA 125k Series в Праге, который стартует в ту же неделю.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из украинок на US Open также сыграют Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Катерина Козлова.

Ранее от участия на соревнованиях отказалась первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.08.2020 18:35
    0
    Повезло конечно. Только какой в этом смысл кроме призовых? Уровень тенниса Марты мягко говоря оставляет желать лучшего.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.08.2020 18:35
    0
    Повезло конечно. Только какой в этом смысл кроме призовых? Уровень тенниса Марты мягко говоря оставляет желать лучшего.
    Ссылка
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