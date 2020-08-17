Костюк приготовиться. Цуренко проходит в основную сетку US Open

Пятая ракетка Украины Леся Цуренко (№131 WTA) попала в стартовый список игроков на US Open после того, как стало известно, что в Нью-Йорке не сыграет австралийка Присцилла Хон.
Добавим, что после следующего снятия одной из теннисисток основного списка в число участниц US Open попадет Марта Костюк (№137 WTA).
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из украинок на US Open также сыграют Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Катерина Козлова.
Ранее от участия на соревнованиях отказалась первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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