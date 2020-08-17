Костюк приготовиться. Цуренко проходит в основную сетку US Open

Даже без Элины Свитолиной нам будет за кого поболеть

  • 17.08.2020 20:34
  • 495 просмотров
  • 1 комментарий
Костюк приготовиться. Цуренко проходит в основную сетку US Open
© US Open. Леся Цуренко

Пятая ракетка Украины Леся Цуренко (№131 WTA) попала в стартовый список игроков на US Open после того, как стало известно, что в Нью-Йорке не сыграет австралийка Присцилла Хон.

Добавим, что после следующего снятия одной из теннисисток основного списка в число участниц US Open попадет Марта Костюк (№137 WTA).

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из украинок на US Open также сыграют Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Катерина Козлова.

Ранее от участия на соревнованиях отказалась первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 17.08.2020 20:36
    0
    УДАЧИ ВАМ ДЕВЧОНКИ ЖИЛАЮ ВАМ УДАЧИ
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 17.08.2020 20:36
    0
    УДАЧИ ВАМ ДЕВЧОНКИ ЖИЛАЮ ВАМ УДАЧИ
    Ссылка
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