Костюк приготовиться. Цуренко проходит в основную сетку US Open

Пятая ракетка Украины Леся Цуренко (№131 WTA) попала в стартовый список игроков на US Open после того, как стало известно, что в Нью-Йорке не сыграет австралийка Присцилла Хон.

Добавим, что после следующего снятия одной из теннисисток основного списка в число участниц US Open попадет Марта Костюк (№137 WTA).

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из украинок на US Open также сыграют Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Катерина Козлова.

Ранее от участия на соревнованиях отказалась первая ракетка Украины Элина Свитолина.