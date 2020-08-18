Четыре украинки заявились на турнир WTA 125k в Праге

Украинские теннисистки Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая находятся в заявке турнира WTA 125k Series в Праге, который пройдёт 31 августа - 6 сентября.
Напомним, что на данной неделе должен был пройти еще один турнир аналогичной категории в Австрии, однако он был отменён и сетка соревнований в столице Чехии была расширена с 64 до 128 участниц.
Отметим, что призовой фонд обоих турниров должен был составить более чем $1,5 млн. каждый. Причиной тому стала отмена квалификации US Open, а компенсация от USTA позволила увеличить призовой фонд.
Также отметим, что Костюк и Калинина могут попасть в список участниц US Open, стартующий 31 августа. Марте для попадания в основную сетку необходим один отказ, а Ангелине – четыре снятия.
Источник — Большой теннис Украины
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