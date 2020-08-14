ФОТО. ATP опубликовала график проведения турниров до конца сезона

Пресс-служба АТР опубликовала график проведения турниров до конца сезона 2020.
Отметим, что в календарь могут быть внесены изменения в зависимости от актуальной ситуации и соответствия критериям безопасности.
Ранее ATP опубликовала новые правила начисления очков.
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Источник — ATP Tour
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