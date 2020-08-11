Стала известна следующая соперница Цуренко

Украинка Леся Цуренко (№139 WTA) узнала соперницу по второму кругу турнира международной серии в Праге.
В следующем матче украинка сыграет против румынской теннисистки Аны Богдан (№92 WTA), которая в матче первого раунда уверенно обыграла австралийку Сторм Сандерс (№275 WTA).
Прага. Первый круг
Ана Богдан (Румыния) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:1, 6:1
Отметим, что Марта Костюк сегодня проиграла Камиле Джорджи.
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Источник — Sport.ua
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