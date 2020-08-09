Прага. Цуренко вышла в финал квалификации

Украинка одержала волевую победу

  • 09.08.2020 15:39
  • 492 просмотра
  • 0 комментариев
Прага. Цуренко вышла в финал квалификации
© ФТУ. Леся Цуренко

Сегодня Леся Цуренко в полуфинале квалификации грунтового турнира WTA в Праге в трех сетах одержала тяжелую волевую победу над 16-летней чешкой Барборой Палицовой. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

Квалификация. Полуфинал

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Палицова (Чехия) – 2:6, 6:4, 6:1

В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча между Магдаленой Фреш и Кайей Йуван. В первом раунде квалификации Цуренко обыграла Осеан Доден.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Олег Дидух, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности