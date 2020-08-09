Прага. Цуренко вышла в финал квалификации

Сегодня Леся Цуренко в полуфинале квалификации грунтового турнира WTA в Праге в трех сетах одержала тяжелую волевую победу над 16-летней чешкой Барборой Палицовой. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

Квалификация. Полуфинал

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Палицова (Чехия) – 2:6, 6:4, 6:1

В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча между Магдаленой Фреш и Кайей Йуван. В первом раунде квалификации Цуренко обыграла Осеан Доден.