ВИДЕО. Как слить, имея матчболы. Ястремская проиграла трехчасовой поединок

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA 25) завершила выступления на турнире серии WTA International в Палермо.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная на соревнованиях под 7-м номером, проиграла в трех сетах Камиле Джорджи из Италии (WTA 89), хотя имела матчболы по ходу встречи.
Матч длился 2 часа 54 минуты. Это третий по наибольшему времени на корте поединок в карьере Ястремской. До этого были матчи, когда часы показывали 2:58 и 3:02 (рекордный – против Варвары Лепченко в 2018 году).
WTA International. Палермо (Италия). 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6
Источник — Sport.ua
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