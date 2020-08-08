ВИДЕО. Как слить, имея матчболы. Ястремская проиграла трехчасовой поединок

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA 25) завершила выступления на турнире серии WTA International в Палермо.

В матче 1/4 финала украинка, посеянная на соревнованиях под 7-м номером, проиграла в трех сетах Камиле Джорджи из Италии (WTA 89), хотя имела матчболы по ходу встречи.

Матч длился 2 часа 54 минуты. Это третий по наибольшему времени на корте поединок в карьере Ястремской. До этого были матчи, когда часы показывали 2:58 и 3:02 (рекордный – против Варвары Лепченко в 2018 году).

WTA International. Палермо (Италия). 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6