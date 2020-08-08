ВИДЕО. Как слить, имея матчболы. Ястремская проиграла трехчасовой поединок

Украинская теннисистка в трех сетах уступила итальянке Камиле Джорджи

  • 08.08.2020 02:49
  • 59 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как слить, имея матчболы. Ястремская проиграла трехчасовой поединок
© Jimmie48. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA 25) завершила выступления на турнире серии WTA International в Палермо.

В матче 1/4 финала украинка, посеянная на соревнованиях под 7-м номером, проиграла в трех сетах Камиле Джорджи из Италии (WTA 89), хотя имела матчболы по ходу встречи.

Матч длился 2 часа 54 минуты. Это третий по наибольшему времени на корте поединок в карьере Ястремской. До этого были матчи, когда часы показывали 2:58 и 3:02 (рекордный – против Варвары Лепченко в 2018 году).

WTA International. Палермо (Италия). 1/4 финала 

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 08.08.2020 03:04
    0
    ... всё по делу. Ястремская, уже традиционно, ломается, получая сопротивление. Физическая форма - недостаточна для современного тенниса. А когда ноги не бегут - стабильности не жди. Человек целеустремлённый, желающий стать большим спортсменом и добиться в теннисе больших результатов - использовал бы предоставленный судьбой шанс и во время вынужденного простоя - поработал бы над улучшением физической формы. Извините, но 20 лет - это расцвет для спортсмена! Даяна должна была порхать по корту на фоне измождённой возрастной соперницы. Получилось с точностью до наоборот. Тактический и технический арсенал спортсменки остался на прежнем уровне. О'к, даже в стиле Даяны можно побеждать в крупных турнирах! Но для этого необходима прекрасная физическая форма. Чего нет. И тогда сразу начинают сказываться все огрехи в технике. И проигрываются матчи, которые казались выигранными. И это происходит неизменно...
    Ссылка
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 08.08.2020 03:04
    0
    ... всё по делу. Ястремская, уже традиционно, ломается, получая сопротивление. Физическая форма - недостаточна для современного тенниса. А когда ноги не бегут - стабильности не жди. Человек целеустремлённый, желающий стать большим спортсменом и добиться в теннисе больших результатов - использовал бы предоставленный судьбой шанс и во время вынужденного простоя - поработал бы над улучшением физической формы. Извините, но 20 лет - это расцвет для спортсмена! Даяна должна была порхать по корту на фоне измождённой возрастной соперницы. Получилось с точностью до наоборот. Тактический и технический арсенал спортсменки остался на прежнем уровне. О'к, даже в стиле Даяны можно побеждать в крупных турнирах! Но для этого необходима прекрасная физическая форма. Чего нет. И тогда сразу начинают сказываться все огрехи в технике. И проигрываются матчи, которые казались выигранными. И это происходит неизменно...
    Ссылка
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