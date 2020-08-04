ОФИЦИАЛЬНО. Турнир в Мадриде отменен

Мировая пандемия COVID-19 продолжает уничтожать теннисный сезон

  • 04.08.2020 18:15
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ОФИЦИАЛЬНО. Турнир в Мадриде отменен
© Mutua Madrid Open

Организаторы престижного турнира в Мадриде, который должен был пройти 14-20 сентября, официально сообщили об отмене соревнований, которые уже один раз переносились в этом году из-за пандемии коронавируса.

«Следуя настоятельной рекомендации местных органов здравоохранения и следя за ситуацией в течение нескольких месяцев, организаторы Mutua Madrid Open не имеют другого выбора, кроме как отменить турнир из-за сложной ситуации, которую COVID-19 продолжает создавать во всех отношениях», – сказано в официальном заявлении.

«Мы сделали все возможное, чтобы провести соревнования», – добавил директор турнира Фелисиано Лопес.

Напомним, во время паузы в сезоне организаторы устроили виртуальный чемпионат среди теннисистов.

Добавим, что следующий розыгрыш объединенного чемпионата ATP и WTA в Мадриде состоится с 30 апреля по 9 мая 2021 года.

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Источник — Madrid Open

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