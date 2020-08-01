Леся ЦУРЕНКО: «Хочу выиграть Большой шлем»

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая сейчас занимает скромное 139-е место в рейтинге WTA, призналась, что переживает непростой момент в карьере:
«Переломный момент, когда после травмы я пытаюсь вернуть свои позиции. Я уже давно играю в теннис, я понимаю, что очень долго я играть не буду – еще буквально несколько лет.
Я бы не хотела закончить карьеру, будучи 150-й в списке, где я нахожусь сейчас именно из-за травмы. Из-за того, что не могла полгода вообще нормально выступать.
Я хочу выиграть Большой шлем. На данный момент хотелось бы вернуть позиции в рейтинге. Лучшая была 23-я позиция, хотелось бы ее вернуть».
Ранее Цуренко узнала свою первую соперницу на турнире в Палермо.
Источник — Суспильне спорт
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https://www.youtube.com/watch?v=jhaK6OMVwb8
Успіхів Лесі та здійснення мрій!
https://www.youtube.com/watch?v=jhaK6OMVwb8
Успіхів Лесі та здійснення мрій!
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