Леся ЦУРЕНКО: «Хочу выиграть Большой шлем»

Украинская теннисистка – о своих амбициях

  • 01.08.2020 17:10
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Леся ЦУРЕНКО: «Хочу выиграть Большой шлем»
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая сейчас занимает скромное 139-е место в рейтинге WTA, призналась, что переживает непростой момент в карьере:

«Переломный момент, когда после травмы я пытаюсь вернуть свои позиции. Я уже давно играю в теннис, я понимаю, что очень долго я играть не буду – еще буквально несколько лет.

Я бы не хотела закончить карьеру, будучи 150-й в списке, где я нахожусь сейчас именно из-за травмы. Из-за того, что не могла полгода вообще нормально выступать. 

Я хочу выиграть Большой шлем. На данный момент хотелось бы вернуть позиции в рейтинге. Лучшая была 23-я позиция, хотелось бы ее вернуть».

Ранее Цуренко узнала свою первую соперницу на турнире в Палермо.

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Источник — Суспильне спорт

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