ВИДЕО. Лучшие матчи ATP в 2020-м году

ATP презентовала вторую часть лучших матчей сезона, который на данный момент еще не возобновился из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что в первой части были представлены поединки, которые состоялись в рамках командного турнира ATP Cup.
Во вторую часть попали поединки из разных турниров.
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Источник — ATP Tour
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