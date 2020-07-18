Свитолина разгромно проиграла Севастовой на выставочном турнире в Берлине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла полуфинальный поединок в рамках второго мини-турнира на выставочных соревнованиях «bett1Aces» в Берлине.

В матче за выход в финал украинка уступила латвийке Анастасие Севастовой (№43 WTA), которая в 1/4 финала обыграла Кики Бертенс из Нидерландов (№7 WTA).

Берлин 2. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 1:6, 1:6

Сегодняшний матч у Элины совсем не получился. Она была не похожей на себя образца матча с Квитовой, а соперница на ее фоне творила чудеса. Элина в начале встречи выиграла 6 из 7 очков, после чего ее игра посыпалась, и все дошло до скрытой баранки в стартовой партии. Было слишком много несвойственных украинке ошибок, которые нельзя допускать в игре против соперницы такого уровня.

А вот Севастова, как и обещала, на харде показала себя лучше, чем на траве. Было заметно, что она делала на корте все, что хотела: лучше двигалась сама, лучше контролировала ход розыгрышей. Исключением стали только сетболы первого сета, на которых она немного занервничала, когда не достала укороченный от Элины.

Во втором сете картина на корте была аналогичной, никаких шансов на чемпионский тай-брейк у Элины не наблюдалось.

Ожидалось, что Свитолиной будет тяжело настроить себя как минимум на первый сет этой встречи, но предсказать такой разгром было совсем непросто. Тем не менее, в предыдущих матчах лучшая украинская теннисистка показала, что во время карантина она держала себя в хорошей форме.

Отметим, что в финале Севастова сразится против чешки Петры Квитовой.

Напомним, девушки играли и в полуфинале первого мини-турнира, Элина выиграла в двух сетах.

Ранее Свитолина стала победительницей первого травяного мини-турнира.