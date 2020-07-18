Свитолина разгромно проиграла Севастовой на выставочном турнире в Берлине

Украинка не сумела полноценно настроиться на матч

  • 18.07.2020 19:53
  • 769 просмотров
  • 5 комментариев
Свитолина разгромно проиграла Севастовой на выставочном турнире в Берлине
© Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла полуфинальный поединок в рамках второго мини-турнира на выставочных соревнованиях «bett1Aces» в Берлине.

В матче за выход в финал украинка уступила латвийке Анастасие Севастовой (№43 WTA), которая в 1/4 финала обыграла Кики Бертенс из Нидерландов (№7 WTA).

Берлин 2. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 1:6, 1:6

Сегодняшний матч у Элины совсем не получился. Она была не похожей на себя образца матча с Квитовой, а соперница на ее фоне творила чудеса. Элина в начале встречи выиграла 6 из 7 очков, после чего ее игра посыпалась, и все дошло до скрытой баранки в стартовой партии. Было слишком много несвойственных украинке ошибок, которые нельзя допускать в игре против соперницы такого уровня. 

А вот Севастова, как и обещала, на харде показала себя лучше, чем на траве. Было заметно, что она делала на корте все, что хотела: лучше двигалась сама, лучше контролировала ход розыгрышей. Исключением стали только сетболы первого сета, на которых она немного занервничала, когда не достала укороченный от Элины.

Во втором сете картина на корте была аналогичной, никаких шансов на чемпионский тай-брейк у Элины не наблюдалось. 

Ожидалось, что Свитолиной будет тяжело настроить себя как минимум на первый сет этой встречи, но предсказать такой разгром было совсем непросто. Тем не менее, в предыдущих матчах лучшая украинская теннисистка показала, что во время карантина она держала себя в хорошей форме.

Отметим, что в финале Севастова сразится против чешки Петры Квитовой.

Напомним, девушки играли и в полуфинале первого мини-турнира, Элина выиграла в двух сетах.

Ранее Свитолина стала победительницей первого травяного мини-турнира.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    firstromario
      firstromario, 18.07.2020 20:08
    0
    Vladlen, 18.07.2020 19:59
    В последнее время Элина абсолютно перестала характер показывать, если сначала игра не пошла, то дальше она опускает руки и перестает играть.
    Це якісь завчені фрази? ;)
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 18.07.2020 20:00
    +1
    Vladlen, 18.07.2020 19:59
    В последнее время Элина абсолютно перестала характер показывать, если сначала игра не пошла, то дальше она опускает руки и перестает играть.
    а з Квітовою як було?
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 18.07.2020 19:59
    -1
    В последнее время Элина абсолютно перестала характер показывать, если сначала игра не пошла, то дальше она опускает руки и перестает играть.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.07.2020 19:58
    +1
    А сьогодні повний провал після вчорашньої перемоги. Може, і непогано: така поразка не дасть можливості перебувати в ейфорії. Треба продовжувати працювати, бо до рестарту сезону залишилося тільки два тижні.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 18.07.2020 19:57
    0
    просто жах .Удари Єліни то в сітку то мімо майданчику.Першої подачи немає.Помилка на помилці
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 18.07.2020 20:00
    +1
    Vladlen, 18.07.2020 19:59
    В последнее время Элина абсолютно перестала характер показывать, если сначала игра не пошла, то дальше она опускает руки и перестает играть.
    а з Квітовою як було?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.07.2020 19:58
    +1
    А сьогодні повний провал після вчорашньої перемоги. Може, і непогано: така поразка не дасть можливості перебувати в ейфорії. Треба продовжувати працювати, бо до рестарту сезону залишилося тільки два тижні.
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 18.07.2020 20:08
    0
    Vladlen, 18.07.2020 19:59
    В последнее время Элина абсолютно перестала характер показывать, если сначала игра не пошла, то дальше она опускает руки и перестает играть.
    Це якісь завчені фрази? ;)
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 18.07.2020 19:57
    0
    просто жах .Удари Єліни то в сітку то мімо майданчику.Першої подачи немає.Помилка на помилці
    Ссылка
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