Стала известна следующая соперница Свитолиной

И вновь это будет Анастасия Севастова

  • 17.07.2020 21:40
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Стала известна следующая соперница Свитолиной
© Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова и Элина Свитолина

Латвийка Анастасия Севастова (№43 WTA) уверенно выиграла у Кики Бертенс из Нидерландов (№7 WTA) четвертьфинальный матч второго мини-турнира на выставочных соревнованиях в Берлине. Встреча продолжалась чуть более часа.

Таким образом, в полуфинале Севастова сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая пропускала стадию 1/4 финала.

Берлин 2. Четвертьфинал
Анастасия Севастова (Латвия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:1, 6:4

Полуфинальный матч состоится в субботу. Ранее Свитолина стала победительницей первого травяного мини-турнира, финал которого был перенесен из-за дождя и состоялся на хардовых кортах, на которых проходит второй мини-турнир.

Напомним, Элина встречалась с Анастасией Севастовой и в полуфинале первого мини-турнира, одержав победу в двух сетах.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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