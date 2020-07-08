Леся ЦУРЕНКО: «Я везде заявлена и буду участвовать там, где получится»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о выступлении на официальных турнирах после восстановления сезона.

«Я везде заявлена и буду участвовать там, где получится, где попаду в квалификацию. Сейчас самая главная проблема – это путешествия, так как Украина, к сожалению, попала в список стран, из которых нельзя лететь в Европу. Сейчас ищем выход из этой ситуации и будем пробовать играть все, что получится», – сказала Леся.

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