Леся ЦУРЕНКО: «Я везде заявлена и буду участвовать там, где получится»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о выступлении на официальных турнирах после восстановления сезона.
«Я везде заявлена и буду участвовать там, где получится, где попаду в квалификацию. Сейчас самая главная проблема – это путешествия, так как Украина, к сожалению, попала в список стран, из которых нельзя лететь в Европу. Сейчас ищем выход из этой ситуации и будем пробовать играть все, что получится», – сказала Леся.
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Источник — Большой теннис Украины
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