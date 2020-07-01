ВИДЕО. Цуренко провела в Киеве тренировку с сестрами Киченок

Украинская теннисистка Леся Цуренко провела в Киеве тренировку вместе в Надеждой и Людмилой Киченок.
«Форхенды, бэкхенды... бегали, смеялись вместе с сестрами Киченок», – написала Цуренко в инстаграме.
ФОТО. Костюк отпраздновала День рождение с Цуренко и сестрами Киченок
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Источник — Instagram
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