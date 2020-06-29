ФОТО. Костюк отпраздновала День рождение с Цуренко и сестрами Киченок

Украинской теннисистке вчера исполнилось 18 лет

  • 29.06.2020 09:45
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ФОТО. Костюк отпраздновала День рождение с Цуренко и сестрами Киченок
© Инстаграм Леси Цуренко

28 июня украинская теннисистка Марта Костюк отпраздновала 18-летие. Марта провела его в компании теннисисток, а также своей старшей сестры.

На праздновании были Леся Цуренко и сестры Киченок.

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Birthday party #MartaKostyuk

Публикация от Kostyuk fan (@kostyukfan)

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Источник — Instagram

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