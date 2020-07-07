ВИДЕО. Произошла путаница. Скандальная выходка Дзюбы в раздевалке Зенита

Тина Канделаки поздравила баскетбольный «Зенит» вместо футбольного

  • 07.07.2020 23:59
  • 403 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Произошла путаница. Скандальная выходка Дзюбы в раздевалке Зенита
© Twitter

Форвард «Зенита» Артем Дзюба во время празднования чемпионства в РПЛ неудачно пошутил над автором золотого дубля Сердаром Азмуном из Ирана.

В чемпионской раздевалке россиянин, подойдя со спины к Сердару Азмуну, зачем-то сделал непристойные движения позади иранского нападающего.

Кроме того, в России обсуждают забавную описку Тины Канделаки, которая поздравила с чемпионством баскетбольный «Зенит» вместо футбольного.

Пост Тины Канделаки с поздравлениями @zenitbasket:

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 08.07.2020 00:00
    0
    хаха))) на радостях у чудака пидорское подсознание проснулось))) настоящий бело-голубой руцкий пуйболист)))
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 08.07.2020 00:00
    0
    хаха))) на радостях у чудака пидорское подсознание проснулось))) настоящий бело-голубой руцкий пуйболист)))
    Ссылка
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