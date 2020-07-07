ВИДЕО. Произошла путаница. Скандальная выходка Дзюбы в раздевалке Зенита

Форвард «Зенита» Артем Дзюба во время празднования чемпионства в РПЛ неудачно пошутил над автором золотого дубля Сердаром Азмуном из Ирана.
В чемпионской раздевалке россиянин, подойдя со спины к Сердару Азмуну, зачем-то сделал непристойные движения позади иранского нападающего.
Кроме того, в России обсуждают забавную описку Тины Канделаки, которая поздравила с чемпионством баскетбольный «Зенит» вместо футбольного.
Насколько я понял, все началось с того, что @tina_kandelaki попросила Дзюбу поздравить Оздоева с дублем, но произошла путаница... pic.twitter.com/uikV8GDCO4— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) July 6, 2020
Пост Тины Канделаки с поздравлениями @zenitbasket:
Источник — Twitter
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