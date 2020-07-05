Украинский след. Тимощук и Ракицкий стали с Зенитом чемпионами России

Питерский «Зенит» стал чемпионом России в сезоне 2019/20.

В составе чемпионов триумфируют украинский защитник Ярослав Ракицкий и тренер-ассистент Анатолий Тимощук.

Это стало известно после того как «Зенит» победил «Краснодар» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 4:2. «Зенит» набрал 62 очка и досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

Впервые в истории российского футбола чемпион стал известен за 4 тура до конца турнира.

Турнирная таблица чемпионата России