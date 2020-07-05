26-й тур
Краснодар
2:4
Зенит
05.07.2020, FT

Украинский след. Тимощук и Ракицкий стали с Зенитом чемпионами России

Питерский клуб стал недосягаемым для ближайших соперников

  • 05.07.2020 22:49
  • 630 просмотров
  • 5 комментариев
Украинский след. Тимощук и Ракицкий стали с Зенитом чемпионами России
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Питерский «Зенит» стал чемпионом России в сезоне 2019/20.

В составе чемпионов триумфируют украинский защитник Ярослав Ракицкий и тренер-ассистент Анатолий Тимощук.

Это стало известно после того как «Зенит» победил «Краснодар» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 4:2. «Зенит» набрал 62 очка и досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

Впервые в истории российского футбола чемпион стал известен за 4 тура до конца турнира.

Турнирная таблица чемпионата России

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпионы! 🦁

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Лучшие моменты матча Краснодар - Зенит
71' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сутормин (Зенит).
52' ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
50' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Уткин (Краснодар).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Артем Дзюба (Зенит).
29' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Уткин (Краснодар).
5' ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 05.07.2020 23:25
    0
    Kromus2007, 05.07.2020 23:15
    ты доволен за них?это твое личное дело,но не факт,что адекватный.
    Этот дятел,с никим УБИЙЦА,решил что он адекватный.Прикинь!?
    Ссылка
    Kromus2007
    online
      Kromus2007, 05.07.2020 23:15
    0
    Axmetov10, 05.07.2020 23:00
    не знаю,как у всех,но все адекватные Украинцы,а не черти с 20 аккаунтами,очень даже довольны за Ярика и Толика.Молодцы,а Рак так вообще на супер уровне этот сезон выдал
    ты доволен за них?это твое личное дело,но не факт,что адекватный.
    Ссылка
    юрій ковшар
      юрій ковшар, 05.07.2020 23:08
    0
    Молодці! А в кого з трусами проблема то їх проблеми))
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 05.07.2020 23:00
    0
    не знаю,как у всех,но все адекватные Украинцы,а не черти с 20 аккаунтами,очень даже довольны за Ярика и Толика.Молодцы,а Рак так вообще на супер уровне этот сезон выдал
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 22:57
    0
    У всех украинцев прям полные трусы радости!!!!!!!
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 05.07.2020 23:25
    0
    Kromus2007, 05.07.2020 23:15
    ты доволен за них?это твое личное дело,но не факт,что адекватный.
    Этот дятел,с никим УБИЙЦА,решил что он адекватный.Прикинь!?
    Ссылка
    Kromus2007
    online
      Kromus2007, 05.07.2020 23:15
    0
    Axmetov10, 05.07.2020 23:00
    не знаю,как у всех,но все адекватные Украинцы,а не черти с 20 аккаунтами,очень даже довольны за Ярика и Толика.Молодцы,а Рак так вообще на супер уровне этот сезон выдал
    ты доволен за них?это твое личное дело,но не факт,что адекватный.
    Ссылка
    юрій ковшар
      юрій ковшар, 05.07.2020 23:08
    0
    Молодці! А в кого з трусами проблема то їх проблеми))
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 05.07.2020 23:00
    0
    не знаю,как у всех,но все адекватные Украинцы,а не черти с 20 аккаунтами,очень даже довольны за Ярика и Толика.Молодцы,а Рак так вообще на супер уровне этот сезон выдал
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 22:57
    0
    У всех украинцев прям полные трусы радости!!!!!!!
    Ссылка
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