Украинский след. Тимощук и Ракицкий стали с Зенитом чемпионами России

Питерский «Зенит» стал чемпионом России в сезоне 2019/20.
В составе чемпионов триумфируют украинский защитник Ярослав Ракицкий и тренер-ассистент Анатолий Тимощук.
Это стало известно после того как «Зенит» победил «Краснодар» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 4:2. «Зенит» набрал 62 очка и досрочно обеспечил себе чемпионский титул.
Впервые в истории российского футбола чемпион стал известен за 4 тура до конца турнира.
Турнирная таблица чемпионата России
Лучшие моменты матча Краснодар - Зенит
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сутормин (Зенит).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Уткин (Краснодар).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Дзюба (Зенит).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Уткин (Краснодар).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
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